Команда Чувашии выступит на X Всероссийских зимних сельских спортивных играх

В состав сборной Чувашии вошли 17 спортсменов из Вурнарского, Ибресинского, Цивильского, Чебоксарского, Ядринского и Янтиковского районов.

Перед отъездом с командой встретился министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. Он отметил, что на зимних играх наша команда всегда входила в десятку сильнейших команд.

«Мы возлагает на Вас большие надежды, что и в этот раз Вам удастся показать достойный результат», — сказал министр и пожелал членам сборной республики удачи, боевого настроя и побед.

Соревнования пройдут с 16 по 20 марта в Перми. За титулы сильнейших поборются порядка 700 участников из 41 региона. В программу Игр входит полиатлон, лыжные гонки, шашки и шахматы, троеборье дояров и механизаторов. Также ловкость и сноровку покажут спортивные семьи.

Традиционно во Всероссийских сельских спортивных играх участвуют работники сельского, лесного, рыбного хозяйств, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, постоянно проживающие в сельской местности.

чувашинформ.рф