Время готовиться к «большой воде»

16 марта в Шумерле состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на которой рассмотрена текущая паводковая обстановка. Пока на Суре толщина льда не вызывает опасений, вдвое превышая значения предыдущих лет. А вот на городские водоемы как раз стоит обратить внимание, не допуская нахождения на них детей. Участвовавшие в совещании представители коммунальных предприятий, управляющих компаний, КАФ и ШЗСА доложили о готовности к снеготаянию, назвали объекты зоны риска на подведомственных территориях. Традиционно велик риск подтопления водозаборных сооружений и подвалов ряда многоквартирных домов, нескольких трансформаторных подстанций.
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