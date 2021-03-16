Время готовиться к «большой воде»

16 марта в Шумерле состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на которой рассмотрена текущая паводковая обстановка. Пока на Суре толщина льда не вызывает опасений, вдвое превышая значения предыдущих лет. А вот на городские водоемы как раз стоит обратить внимание, не допуская нахождения на них детей. Участвовавшие в совещании представители коммунальных предприятий, управляющих компаний, КАФ и ШЗСА доложили о готовности к снеготаянию, назвали объекты зоны риска на подведомственных территориях. Традиционно велик риск подтопления водозаборных сооружений и подвалов ряда многоквартирных домов, нескольких трансформаторных подстанций.