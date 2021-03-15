Соцконтракт должен стать стартом для развития собственного дела

Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании в ходе обсуждения механизмов оказания государственной помощи на основании социального контракта.

Такая помощь оказывается малоимущим гражданам в Чувашии с 2020 года, в прошлом году в республике заключили 5147 социальных контрактов. С начала 2021 года еще 420.

Олег Николаев отметил важность поддержки тех людей, которые имеют предпринимательскую жилку и стремятся открыть свое дело.

«Часто слышим, что людям нужен первоначальный капитал. Стартовый капитал необходимо запускать в оборот, чтобы получать выгоду от реализации произведенной продукции. Средства государственной поддержки должны быть дополнительной возможностью продвигать бизнес», – сказал он.

Руководитель региона подчеркнул, что помимо государственной социальной помощи на основании социального контракта важно оказывать и иные меры поддержки, в том числе по линии малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства. Он призвал коллег искать возможности усиления мер поддержки в этих направлениях.

«Когда речь ведем о личных подсобных хозяйствах, очевидно, эти люди должны быть вовлечены в систему кооперации, чтобы обеспечивать производственные площадки сырьем», – уточнил Олег Николаев.

чувашинформ.рф