Проект школы из Чувашии в 10-ке лучших в России

С 11 по 14 марта в Екатеринбурге прошел II Всероссийский фестиваль патриотических и социальных проектов «Живая история». Участниками фестиваля стали 50 представителей из 53 регионов России.

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Администрацией города Чебоксары на конкурс были направлены СОШ № 38, ДОЛ «Волна» и СОШ № 40 (ВПК «Берет»).

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В течение 4 дней участники защищали свои проекты перед экспертами на 6 шести станциях: проектная сфера, технологичность, медиа и коммуникации, креативность и оптимизация, управление проектами, результат, личная и командная эффективность.

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Проект школы №38 «Создание передвижной выставки «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж» вошел в 10-ку лучших в России и будет представлен на Международном молодежном форуме «Евразия Global» в Оренбургской области.

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Поздравляем!