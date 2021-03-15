Олег Николаев: открывать детские центры в Чувашии планируют не раньше апреля

Руководитель региона отметил, что в республике продолжает снижаться уровень вновь зарегистрированных заболеваний коронавирусом и это уже позволило снять немало ограничений. Но сейчас наступает период сезонных простуд и ОРВИ.

«Именно в этот период, в ближайший месяц-полтора, нужно быть очень внимательными. Потому что идёт мощный всплеск всех инфекционных заболеваний. Мы должны соблюдать меры безопасности. И если мы сохраним тренды по стабилизации ситуации и уменьшению заболеваний, то до апреля сможем принять решение и дать возможность работать детским развлекательным центрам. Сейчас очень важно не торопиться и взвешивать каждый шаг, чтобы летом мы смогли детей отправить в оздоровительные лагеря. Если сейчас инфекция разгуляется, то потом её мы не утихомирим быстро. Сейчас лучше потерпеть»,- отметил Олег Николаев.

чувашинформ.рф