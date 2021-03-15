Олег Николаев: личным подсобным хозяйствам выгоднее обьединяться в кооперативы

Так руководитель региона ответил на поступивший в ходе прямой линии вопрос о поддержке личных подобных хозяйств.

«Помимо льготных кредитов есть формы поддержки, которые направлены на то, чтобы поддержать людей, когда речь идет о разведении крупного рогатого скота, закупке племенного материала. Я бы хотел обратить внимание на то, что возможность получить различные формы поддержки выше, если подсобные хозяйства будут объединяться в иные организационные формы. Прежде всего в так называемые сельскохозяйственные кооперативы. Потому что это направление сейчас хорошо поддерживается государством. Поэтому если несколько личных подсобных хозяйств объединиятся для производства какой-либо продукции, они могут рассчитывать на господдержку», — отметил Олег Николаев.

Отметим, что в Чувашии с 2019 года действует господдержка в форме гранта «Агростартап». А для крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей доступны более 50 направлений господдержки, подчёркивают в Минсельхозе Чувашии.

чувашинформ.рф