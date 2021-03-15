В Чувашии в 2 раза сократилось число жалоб на плохую уборку снега

Об этом сообщили в Центре управления регионом Чувашии. Туда поступают сигналы от жителей республики через социальные сети.

В марте больше всего жалоб связано с огромными сугробами, оставленными коммунальщиками после расчистки дорог. Согласно сообщениям, они мешают обзору автолюбителей, создают опасность для пешеходов, а также создают угрозу локальных паводков.

По сигналам, переданным Центром управления регионом, только администрация г. Чебоксары организовала вывоз 200 тысяч кубов снега. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Всего с начала года ЦУР Чувашии зафиксировал и обработал 435 сообщений о ненадлежащей уборке снега, 140 из них касались дворовых территорий.

чувашинформ.рф