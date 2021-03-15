Администрация Чебоксар расторгла контракт с подрядчиком, сорвавшим строительство школы в микрорайоне «Садовый»

Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Решается вопрос о занесении компании «Союзстройинвест» в реестр недобросовестных поставщиков.

Тем не менее срок ввода в эксплуатацию школы остаётся прежним – сентябрь 2022 года. Конкурсные процедуры по определению нового подрядчика в столичной администрации обещают завершить в апреле.

Отметим, что в 2019 году с этой же компанией уже расторгали контракт строительства детского сада в микрорайоне «Новый город» . В «Садовом» подрядчики также не соблюдали график работ.

Напомним, тема строительства новых школ поднималась и в ходе прямой линии с Главой Чувашии.

Планируется начать строительство школ в городах Чебоксары, Новочебоксарске и поселке Кугеси. «Задача — начать в этом году строительство 5 школ», – заявил Олег Николаев.

Еще по нескольким образовательным учреждениям начались проектные работы. Поставлена задача привести в современные стандарты все школы с износом 50% в течение 5 лет.

чувашинформ.рф