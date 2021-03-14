Шумерлинцы проводили зиму и попросили друг у друга прощение

Масленицу смело можно назвать одним из самых сытных и веселых праздников. Наверняка, в течение этой недели многие из нас не раз наслаждались вкусными блинами, пробовали разные рецепты, а некоторые уже настраивались к предстоящему Великому посту, который начинается сразу после масленичной недели.

О том, как вести себя в пост, о важности очищения от обид и разочарований сегодня, во время общегородского праздника, говорил и настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Владимир. Тем, кто не может поститься телесно, он пожелал поститься духовно, впустив в сердце побольше радости и светлых чувств. По традиции отец Владимир попросил у шумерлинцев прощение.

Прощение у горожан попросило и руководство города. Глава администрации Шумерли Валерий Шигашев отметил, что эта зима была морозной и снежной, но наши коммунальные службы с честью справились со своей задачей и сегодня мы с удовольствием встречаем весну. Глава города Сергей Яргунин пожелал всем обновления и очищения в помыслах и поступках и заметил, что Масленица имеет великое объединяющее начало.

Как всегда на высоте было традиционное представление от ДК «Восход» — в остроумном сюжете сочетались самые актуальные темы. Творческие коллективы города и талантливые исполнители подарили всем массу положительных эмоций.

Конечно же, не обошлось без привычного сжигания чучела масленицы — таким способом наши предки прогоняли зиму и приветствовали весну. Считалось, что вместе с зимой символически сгорало все старое и плохое, наступало время перемен и обновления.

Мужской пол активно участвовал в соревнованиях по лазанию на столб. К сожалению, добраться до заветных шаров никому не удалось. Ближе всех к победе оказался ежегодный участник состязаний Николай Вастеров, которому и был вручен петух. Достаточно участников было и в соревнованиях по ношению гирь на время.

И тут, и там слышалось, как шумерлинцы просят друг у друга прощение. Зиму проводили, осталось надеяться, что настоящая весна не за горами.

Праздник прошел с соблюдением антиковидных мер.

Т. Александрова.