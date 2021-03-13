В Чувашии проанализировали работу всех школ республики по 21 показателю

Специалисты Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с работниками Чувашского республиканского института образования создали мотивирующий рейтинг для муниципалитетов Чувашии. Это оценка работы сферы образования в районах республики, основанная на 21 показателей, в числе которых фонд оплаты труда учителей, доля молодых педагогов, количество финалистов всероссийских олимпиад школьников, численность детей, охваченных дополнительным образованием и т.д. В результате удалось получить наглядную карту проблем и сильных сторон каждого муниципалитета.

Полученный результат Заместитель Председателя Кабинета Министров – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева обсудила с главами муниципальных районов и городских округов на семинаре-практикуме, который прошел в Вурнарах. В ходе встречи обсудили механизмы, которые помогут организовать для школьников республики равные возможности в сфере образования вне зависимости от места проживания детей.

«Мы намеренно не ранжировали участников рейтинга по местам. Задача района не обогнать соседа, а стать лучше себя сегодняшнего. Мы готовы включиться в работу муниципалитетов, обсуждать проблемы и совместно искать пути их решения. Выиграют от этого дети: они будут участвовать в конкурсах, занимать призовые места на олимпиадах, развивать свои таланты и в последующем становиться успешными специалистами в своем деле», — отметила Алла Салаева.

Чувашинформ.рф