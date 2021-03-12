Школьники и трудовые коллективы Чувашии в день празднования юбилея ГТО сдали нормативы

Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» 11 марта отметил 90-летний юбилей. А 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения Президентом России Владимиром Путиным. По всей стране при поддержке Министерства спорта стартовали мероприятия, посвящённые памятным датам.

В день 90-летия комплекса «Готов к труду и обороне» в Чувашии прошли различные спортивные акции. Так, в центрах тестирования и на спортивных объектах муниципалитетов республики прошли спортивные часы, состоялась сдача нормативов ГТО.

К слову, в 2020 году в Чувашии прошло более 500 мероприятий, включающих выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие почти 9 тысяч человек. Более 2 тысяч человек — детей и взрослых — стали обладателями золотого знака отличия ГТО.

Всего знаки отличия получили уже 4,4 миллиона россиян, в том числе более 42 тысяч жителей Чувашской Республики.

«Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны. За последние 7 лет к нему присоединилось 14,5 миллиона человек. Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта “Демография” мы построили в российских парках и скверах 1128 площадок. Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», – отметил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что в стране работают 2,6 тысяч центров тестирования ГТО, «где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса».

«Комплекс ГТО направлен на развитие массового спорта, и наша задача – привлечь к физической активности как можно больше граждан разных возрастов, показать на примере ГТО, что занятия физической культурой и спортом напрямую способствуют укреплению здоровья людей», – подчеркнул Олег Матыцин.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в России к 2030 году планируется увеличить количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.