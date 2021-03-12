Участниками прямой линии Главы Чувашии в соцсетях стали и шумерлинцы

В ходе прямой линии, проведенной Олегом Николаевым в социальных сетях, было поднято немало вопросов, касающихся водоснабжения сельских населенных пунктов. Эта тема волновала и жителей Шумерлинского района. В частности, сельчанами были заданы вопросы по проблеме водоснабжения в Русских Алгашах, и дождутся ли жители Нижней Кумашки проведения водопровода?

Ответить на все вопросы в ходе прямого эфира, ограниченного временными рамками, достаточно сложно, поэтому на некоторые из них ответы пока не прозвучали.

Мы попытались прояснить ситуацию на месте. Как сообщили газете в администрации Русскоалгашинского сельского поселения, работы по устранению неполадок с водоснабжением на селе ведутся. 5 марта был закуплен и установлен еще один насос — «Вихрь». Все дома обеспечены водой, колонка работает. Имеется утечка воды на трассе, но при установлении плюсовых температур она будет устранена.

Что касается наболевшего вопроса по проведению водопровода в Нижней Кумашке, то он был поднят еще в ходе подведения итогов социально-экономического развития Шумерлинского района, состоявшегося 11 февраля. Тогда, отвечая на него, Глава Чувашии рассказал о намерении рассматривать вопросы водоснабжения и водоотведения в едином ключе: «В ближайшее время Минстрой Чувашии соберет администрации муниципальных образований. Будут проанализированы все действующие проекты и, самое главное, — выработаны единые стандарты водоснабжения и водоотведения. На этот проект тоже нужно будет посмотреть с этой точки зрения».

В завершение прямой линии было отмечено, что вопросы, обозначенные в чате и не прозвучавшие в эфире, не останутся без внимания. Возможно, в скором времени прояснится и ситуация с проектом водоснабжения Нижней Кумашки.

Т. Александрова.

Фото: www.cap.ru.