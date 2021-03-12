Работники культуры Шумерлинского района снимают игровой фильм о Сурском рубеже

Творческая работа шумерлинцев будет представлена на республиканский конкурс исследовательских работ клубных формирований «Чтобы помнить», объявленного Минкультуры Чувашии в рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Как рассказала газете автор сценария и режиссер фильма, методист Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района Маргарита Шварц, будущий художественно-документальный фильм основан на архивных документах, письмах, воспоминаниях непосредственных участников тех событий. Съемки проходят непосредственно на сурском берегу и в населенных пунктах района. Актеры – работники учреждений культуры района и участники творческих коллективов сельских клубов. Кинофильм должен быть представлен на конкурс не позднее 15 апреля.

Репортаж с места съемок читайте в ближайшем номере газеты «Вперед».

О. Дмитриева.