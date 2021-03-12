Приютам быть?

Сегодня во время прямой линии Главы Чувашии Олега Николаева в социальных сетях в комментариях был озвучен вопрос о бродячих собаках. Судя по многочисленным комментариям пользователей, работа в данном направлении практически во всех муниципалитетах республики не ведется. Поднимали тему и жители Шумерли.



Как отметил руководитель региона, изменение законодательства в части отлова бесхозяйных собак – не просто гуманизация взаимоотношений человека и животного. Оно повлекло проблему создания условия для реализации. «Засада» в том, что полномочия по обращению с бродячими животными переданы на муниципальный уровень, туда, всегда где денег едва хватает на самое необходимое. Построить здание приюта для животных с помещениями для карантинирования, лечения и стерилизации особей, оснастить оборудованием, обеспечить сотрудниками, содержать и кормить животных – на все это требуются миллионы. А имеющиеся в Чувашии, в соседних регионах ПФО приюты просто не рассчитаны на большие объемы.



Власти Чувашии с этого года, как сообщил, отвечая на вопрос, Олег Николаев, решили создать в республике несколько межмуниципальных пунктов по приему животных за счет бюджетных средств. То есть вывели на региональный уровень. Эта работа запланирована и в течение 2022—2023 годов. При этом сами граждане должны осознавать всю ответственность при принятии решения завести питомцев.



Напомним, что администрация Шумерли и в 2020, и в 2021 году объявлялся аукцион с целью заключить муниципальный контракт с организацией по отлову, стерилизации и содержанию животных без владельцев. На последний аукцион была подана всего одна заявка, однако в дальнейшем организация отказалась от подписания контракта и от работы на территории города. Поиск подрядной организации продолжается. Но пока безуспешно. А в это время стаи собак всё чаще появляются на городских улицах, пугая прохожих, а иногда и кусая. По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашии в Шумерле, за 2 месяца 2021 года зарегистрировано 11 случаев укусов собаками (за аналогичный период 2020 года – 14).



Н. Игнатьева.