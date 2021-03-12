Почтили память земляка-афганца

3 марта в Чебоксарах состоялся VII открытый республиканский турнир по бильярду, посвященный памяти пограничников Григория Антонова и Сергея Архипова, погибших в Афганистане при выполнении интернационального долга.

Следует отметить, что Григорий Антонов был родом из Шумерлинского района. Он родился в 1964 году в поселке Полярная Звезда. В октябре 1982 года был призван в Вооруженные силы СССР, около года нес службу по охране государственной границы. При проведении десантной боевой операции в Республике Афганистан 29 февраля 1984 года подорвался на мине, заложенной противником. Скончался от ран в госпитале 3 марта 1984 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды (вторым посмертно).

В турнире, посвященном памяти пограничников, принимали участие ветераны пограничной службы из Чебоксарского, Новочебоксарского, Батыревского, Шумерлинского, Марпосадского, Моргаушского отделений ЧРООП «Пограничное братство», представители Совета ветеранов УФСБ РФ по Чувашской Республике.Со словами приветствия к собравшимся обратились председатель правления «Пограничного братства» Анатолий Шорников и председатель Шумерлинского отделения Виталий Озяков.



После жеребьевки начались увлекательные бильярдные баталии, где каждый стремился показать красивую игру. В ходе упорной борьбы в финал вышли Борис Платонов и Михаил Киселев. Борис Платонов неоднократно становился победителем данного турнира и тем интересней было наблюдать за игрой двух мастеров. И вот одним из игроков забит восьмой шар, который и определил победителя турнира. Им стал ветеран пограничной службы Шумерлинского отделения «Пограничного братства» Михаил Киселев. В торжественной обстановке победителям были вручены медали, дипломы и кубок от Чувашской республиканской общественной организации пограничников.



Наш победитель, Михаил Киселев, был призван в пограничную службу в июне 2005 года. В декабре был переведен во Владикавказский пограничный отряд в/ч 2038, в апреле 2006 года — в Назрановский пограничный отряд в/ч 2094. Демобилизовался в звании старшего сержанта в мае 2007 года. Награжден знаком «Отличник погранвойск» II степени, «500 выходов на охрану государственной границы», имеет удостоверение «Ветеран боевых действий».



Память афганца Григория Антонова в эти дни почтили и на его малой родине — 6 марта в Полярной Звезде состоялась лыжная эстафета.

Мероприятие началось с торжественной части под названием «Помним и гордимся». Открывая турнир, глава Магаринского сельского поселения Людмила Егорова призвала всех гордиться земляком Григорием Антоновым. Глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов вспомнил всех воинов-пограничников, для которых наполненные болью и риском годы службы в Афганистане остались позади. Виталий Озяков в своем выступлении отметил, что в афганской войне было испытано все, что в состоянии выдержать человек, и «афганцы» это знают и помнят. Более девяти лет продолжалась война, длившаяся 3341 день. В ней участвовали 620 тысяч военнослужащих, более 15 тысяч ребят сложили головы, выполняя интернациональный долг. Среди них героически сражались 62 тысячи пограничников, 576 погибли, один из них — наш земляк Григорий Антонов.



Присутствовавшие почтили память Григория Антонова минутой молчания, а затем начались лыжные гонки. Первыми на старт вышли учащиеся Нижнекумашкинской школы. К лыжному забегу присоединились депутаты Собраний депутатов Шумерлинского района и Магаринского сельского поселения Альбина Надеждина и Наталья Михайлова, воины-пограничники и жители близлежащих деревень. Учащиеся, занявшие призовые места, были награждены дипломами главы администрации Магаринского сельского поселения, а победителям среди взрослого населения и воинам-пограничникам были вручены грамоты и призы.

Жителями поселка Полярная Звезда была организована полевая кухня.

По материалам председателя Шумерлинского отделения

ЧРООП «Пограничное братство» В. Озякова

и с сайта администрации Магаринского сельского поселения.