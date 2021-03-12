Подарим нашим детям комфортный летний отдых!

В прошлом номере газеты мы рассказывали читателям о проблемах детского загородного лагеря «Соснячок». Их на февральском заседании Собрания депутатов озвучила директор лагеря Елена Трошина. Тогда же было предложено создать рабочую группу, чтобы всесторонне изучить сложившуюся ситуацию и найти решение.

И вот 10 марта на территории «Соснячка» состоялось выездное совещание рабочей группы, которое провел глава администрации города Валерий Шигашев. Об этом сообщается на странице администрации в Инстаграме. По итогам осмотра помещений и территории лагеря рабочая группа осталась удовлетворена общим состоянием материально-технической базы учреждения по сравнению с прошлым годом. Позиция администрации, как и Шумерлинской межрайонной прокуратуры, однозначна – учреждение подобного профиля, выполняющего оздоровительно-образовательную функцию, необходимо, говорится в посте, поэтому, используя все возможные ресурсы, силы и средства, при содействии благотворителей и бизнес-сообщества, «Соснячок» должен быть подготовлен к открытию и функционированию в летний период 2021 года.



Напомним, что в материале прошлого номера мы предложили поддержать «Соснячок», организовав своего рода благотворительный марафон среди шумерлинцев и выходцев из нашего города. И эта идея нашла отклик:



«Можно и скинуться, а кроме этого можно обратиться к Наталье Водяновой. Она занимается строительством городков для детей и их реабилитации!» (пользователь Сhernovaevinbox.ru).



«Добрый вечер, я из Екатеринбурга, но родина моя — Шумерля, и детство, и юность там прошли. Для меня лично очень знаковое место «Соснячок». Была в прошлое лето в Шумерле, посетили «Соснячок», ну очень плачевное состояние, обидно до слез. Как могли городские сласти такое допустить? Разве мы не можем без Водяновой?

Шумерлинцы, особенно те, чьё детство прошло в «Соснячке», неужели допустим ещё одну потерю города, после «Восхода»? Ведь это целая эпоха нашего счастливого детства. Возможно, сбор средств на какой-нибудь счёт? Я думаю, это реальный выход, если власти сами не могут справиться» (пользователь Аlbinaporfireva).



На вопрос редакции о том, возможно ли организовать сбор пожертвований от неравнодушных граждан для возвращения места отдыха детей к жизни, администрация Шумерли пояснила: желающие оказать спонсорскую и благотворительную помощь могут обращаться к руководителю ДООЛ «Соснячок» Елене Трошиной или к главе администрации Валерию Шигашеву. Все собранные средства пойдут по целевому назначению с последующим отчетом о проделанной работе.

Когда верстался номер



Как сообщила нам Елена Трошина, сразу после прошлой публикации к ней стали обращаться местные жители, предлагая помощь, связывались и уроженцы Шумерли, неравнодушные к судьбе «Соснячка». 11 марта предприниматель З. Ерзутова привезла дверь и фурнитуру для помещения медпункта, где завершается ремонт. Группа горожан (представитель А. Ризов) собрала 20 тыс. руб. для установки задника новой летней эстрады.

Газета намерена следить за ходом благотворительной акции и по возможности еженедельно знакомить читателей с пополнением копилки и выполнением ремонтных работ.

Наталья Игнатьева.

Реквизиты для благотворительной помощи

В тему

В этом году детские оздоровительные лагеря планируют распахнуть свои двери для юных жителей республики. О том, как будет организована реализация путевок и сколько они будут стоить, говорили 10 марта на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.



Первую смену планируется открыть 1 июня. Прием заявок на приобретение путевок может стартовать уже 27 марта. Предположительно он пройдет в четыре этапа: с 28 марта заявки будут принимать социальные центры (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), с 3 апреля — школы Новочебоксарска, Канаша, Канашского района, с 10 апреля — школы Чебоксар, с 17 апреля — школы остальных районов и городов.

Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей установлена с учетом уровня инфляции — она повысится всего на 500 рублей. Так, путевка на 21 день в детский оздоровительный лагерь в среднем обойдется в 15 950 рублей. Сохранятся все льготы, предусмотренные для малоимущих семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы получить их, необходимо представить в органы управления образованием заявление и справки о доходах за три месяца. Многодетные семьи по-прежнему могут получить бесплатную путевку. Для этого нужно представить копии документов, удостоверяющих личность заявителя и всех несовершеннолетних детей, или копию удостоверения многодетной семьи.

Минобразования Чувашии.

Минобразования Чувашии.