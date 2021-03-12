Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» появится во всех регионах страны до конца года

Об этом стало известно по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

«При формировании Координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе — это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», — отмечает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет организовать работу по четырем направлениям. Это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения, а также ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, отслеживание инцидентов в социальных сетях.

В Чувашии платформа внедрена в 2020 году и с тех пор активно используется. С этого момента через нее поступило более 3 тысяч обращений. ТОП тем сформировали вакцинация от коронавируса, вопросы предоставления горячего питания для младшеклассников, ЖКХ и уборки автодорог от снега.

«Такие современные цифровые сервисы, как платформа обратной связи, помогают рядовому жителю оперативно донести свою проблему до ответственного ведомства. При этом сервис позволяет объективно оценивать проблемные ситуации на всей территории республики и решать их сразу при возникновении», — министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина.

Добавим, пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и девять субъектов РФ. За это время через платформу поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале Госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещён сервис Минпросвещения для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.