Нерест рыбы не за горами

С приходом весны и распылением хотелось бы напомнить рыболовам-любителям о правилах рыболовства, действующих на территории Чувашской Республики.



С 10 апреля по 10 июня действуют запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биологических ресурсов всеми орудиями добычи вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 6 «Перечня нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»: с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября – раков; с 1 января по 15 марта – всеми орудиями добычи (вылова) в реке Суре и на участках рек, впадающих в Суру (в реке Суре на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьев участков рек Черная, Выла, Урга. В реке Черная – на участке от устья до административной границы села Засурье; в реке Выле — на участке от устья до административной границы села Малое Чурашево; в реке Урге — в административных границах Чувашской Республики).

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину менее указанной: жерех, судак, сазан – 40 см, сом пресноводный – 90 см, лещ – 30 см, щука – 32 см, раки – 10 см.

Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника, у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.



Суточная норма добычи водных биологических ресурсов для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства составляет: лещ — 5 кг, судак — 5 кг, щука — 5 кг, сазан — 5 кг, сом пресноводный — 1 экземпляр.



Суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.



Нарушение правил рыболовства влечет наложение административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.



П. Агеев, гос. инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных

биоресурсов по Чувашии.