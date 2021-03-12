12 Мар

Муниципалитеты начали загружать свои дизайн-проекты на платформу для голосования по благоустройству

11 марта заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Павел Данилов провел заседание рабочей группы по организации проведения онлайн-голосования по объектам благоустройства.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая на платформе http://za.gorodsreda.ru/  пройдет онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. В голосовании могут принять участие все жители республики старше 14 лет.

На заседании рабочей группы обсуждались вопросы по подготовке муниципальных образований к загрузке материалов на платформу, а также о мероприятиях по вовлечению граждан.

Павел Данилов отметил, что качество дизайн-проектов, загружаемых муниципалитетами, на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Он поручил усилить работу с районами в данном направлении, а также провести дополнительное селекторное совещание.

Также с приглашением местных блогеров обсуждался вопрос проведения праздничных мероприятий и акций, приуроченных к предстоящему голосованию. Отметим, что 24 апреля пройдет Всероссийский субботник. Также отдельные мероприятия планируется провести в районах ко Дню космонавтики и в период майских праздников.

В настоящее время на портале «Народный контроль» запущен опрос,  посвящённый информированности граждан о предстоящем голосовании.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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