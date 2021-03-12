Молодежный парламент Шумерли: от выборов до реализации

В Центре детского творчества прошло первое заседание молодежного парламента при Собрании депутатов Шумерли. В заседании приняли участие 13 молодых и инициативных ребят в возрасте от 16 до 30 лет из различных организаций. Часть членов молодежного органа участвовала в режиме видеоконференции.

Благодаря профессиональной работе председателя совета региональной экологической общественной организации «Зеленый город», члена Общественного совета при Минприроды Чувашии Федора Алексеева, царившее напряжение очень быстро уступило место дружеской обстановке, присущей молодому поколению. Ребята знакомились, рассказывали о целях вхождения в молодежный парламент, вносили предложения.



С напутствием к молодым парламентариям выступили депутаты городского Собрания. Алексей Жданович, депутат округа № 2009, отметил, что в силах молодых людей обратить внимание руководящих органов на проблемы молодежной среды, которые взрослым незаметны. Не бояться озвучивать волнующие проблемы и задавать вопросы призвала Елена Голованова, депутат округа № 2013. Мария Дроздова, депутат округа № 2016, напомнила ребятам, что за ними стоят друзья, представители подрастающего поколения в целом, которые верят сверстникам больше, чем кому-либо из взрослых. Поэтому членам молодежного парламента нужно научиться говорить об их проблемах и мнениях, вносить предложения.



Члены молодежного парламента познакомились с регламентом работы, с предполагаемыми комиссиями, в которых ребятам предстоит работать, высказали идеи. «Сегодняшнее мероприятие стало очень полезным для меня, я познакомился с другими членами молодежного парламента, послушал выступления каждого из них. Это способствовало рождению новых идей и планов, которые я постараюсь претворить в жизнь», — поделился своим мнением молодежный лидер Сергей Краснов.

Цель молодежного парламента — представлять интересы молодежи, выносить молодежные инициативы для закрепления их на законодательном уровне. Главное, чтобы молодые люди не формально занимали свое место, а относились с уважением к тому доверию, которое им оказано, и понимали, что именно от них зависят изменения в городе.



Надеемся, что молодежный парламент станет хорошей платформой для реализации молодежной политики в городе.



В. Кровяков, депутат округа № 2019.