Любовь Чиркова: «Архивы были, есть и будут! »

История архивного дела в России берёт свое начало с реформ Петра I. В 1720 году император подписал «Генеральный регламент или Устав», который стал первым документом в сфере хранения историко-культурного достояния. Это событие и определило день в календаре, 10 марта, ежегодным профессиональным праздником работников архивов.



Для нашей газеты дата стала поводом посетить городской архив

и побеседовать о его буднях с директором Любовью Чирковой.

Любовь Николаевна, с какого времени городской архив ведет свою историю?

В 1937 году, когда Шумерле был присвоен статус города, в горисполкоме была введена должность делопроизводителя, который и занимался архивными делами. В 1965 году городской и районный архивы были объединены, и архивным делом занимался специалист райисполкома. Решение о разделении городского и районного архивных фондов было принято в 1994 году. Тогда архив был введен в структуру администрации города и переехал в здание на проезд Мебельщиков, 11, где мы и располагаемся по сегодняшний день. С 2008 года городской архив работает в статусе муниципального бюджетного учреждения.

В 1937 году, когда Шумерле был присвоен статус города, в горисполкоме была введена должность делопроизводителя, который и занимался архивными делами. В 1965 году городской и районный архивы были объединены, и архивным делом занимался специалист райисполкома. Решение о разделении городского и районного архивных фондов было принято в 1994 году. Тогда архив был введен в структуру администрации города и переехал в здание на проезд Мебельщиков, 11, где мы и располагаемся по сегодняшний день. С 2008 года городской архив работает в статусе муниципального бюджетного учреждения. Что сегодня представляет собой муниципальный архив?

Современный городской архив — это многолетний кропотливый труд специалистов более чем за 80-летний период его существования. Сохранить историю города и его жителей – основная задача архива.

В наших фондах находятся документы постоянного срока хранения (постановления, распоряжения, приказы администрации и муниципальных учреждений города). Самые старые документы датируются концом 30-х годов XX века, в основном это документы по работе создаваемых тогда артелей.

С 90-х годов мы принимаем документы по личному составу ликвидированных организаций и учреждений, не имеющих правопреемника. Так, у нас хранятся документы химзавода, горторга, кирпичного завода, общепита и других ликвидированных предприятий и организаций.

Раз в пять лет каждая муниципальная организация и отделы администрации города по описи сдают нам документы постоянного хранения.

В целом объем архивных документов на сегодня составляет более 14 тыс. единиц хранения.

В наших фондах находятся документы постоянного срока хранения (постановления, распоряжения, приказы администрации и муниципальных учреждений города). Самые старые документы датируются концом 30-х годов XX века, в основном это документы по работе создаваемых тогда артелей. С 90-х годов мы принимаем документы по личному составу ликвидированных организаций и учреждений, не имеющих правопреемника. Так, у нас хранятся документы химзавода, горторга, кирпичного завода, общепита и других ликвидированных предприятий и организаций. Раз в пять лет каждая муниципальная организация и отделы администрации города по описи сдают нам документы постоянного хранения. В целом объем архивных документов на сегодня составляет более 14 тыс. единиц хранения. В каких условиях хранятся документы?

Условия у нас хорошие: архивный фонд расположен на северной стороне первого этажа, для соблюдения температурно-влажностного режима установлены гигрометры и термометры. 90 % документов фонда закартонированы, то есть расположены в коробах на металлических полках. Так что наш архивный фонд соответствует всем требованиям и нормам.

В прошлом году у нас был проведен ремонт помещений, установлены пластиковые окна, металлические двери, также приобретены короба для картонирования и новые компьютеры…

В прошлом году у нас был проведен ремонт помещений, установлены пластиковые окна, металлические двери, также приобретены короба для картонирования и новые компьютеры… Кстати, как в архивную отрасль внедряются современные технологии? Применяется ли в муниципальных архивах оцифровка документов?

Переводом документов в электронные архивы, или оцифровкой, мы вплотную начнем заниматься в этом году. Это требование времени, хотя, конечно, никакая оцифровка не заменит подлинников. Качественная оцифровка документов представляет собой достаточно кропотливый и трудоемкий процесс, поскольку включает в себя не столько сам процесс сканирования, сколько дополнительные операции с обрабатываемым документом.

Процесс этот нужный и важный, по сути, оцифровка документов – это параллельное обеспечение их сохранности. Ведь документы могут быть повреждены, утеряны или вовсе уничтожены вследствие стихийных бедствий. К тому же, полная оцифровизация облегчит поиск и заказ документов. В архивном деле компьютеризация отрасли должна грамотно сосуществовать с традициями.

Процесс этот нужный и важный, по сути, оцифровка документов – это параллельное обеспечение их сохранности. Ведь документы могут быть повреждены, утеряны или вовсе уничтожены вследствие стихийных бедствий. К тому же, полная оцифровизация облегчит поиск и заказ документов. В архивном деле компьютеризация отрасли должна грамотно сосуществовать с традициями. С какими запросами чаще всего обращаются в архив

шумерлинцы?

Львиную долю составляют запросы о выдаче справок о стаже и о зарплате для пенсионных начислений, много имущественных запросов – о выдаче ордеров и регистрационных удостоверений на квартиру, выписки из постановлений о выделении земли на строительство гаражей и пр. За год нами исполняются порядка 1500 социально-правовых запросов.

Ваши услуги бесплатные?

По регламенту все запросы от граждан мы исполняем на безвозмездной основе в течение 30 дней. Срочные запросы (от одного до трех дней) мы исполняем по прейскуранту на платной основе. Или, если организация, например, не может самостоятельно обработать и подшить документы, подлежащие передаче в архив, мы по прейскуранту помогаем это сделать.

Могут ли посетители самостоятельно поработать в архиве?

Конечно. Стоит сказать, что мы отмечаем довольно большой интерес к истории города. Наши постоянные посетители — краеведы, школьники, студенты — с нашей помощью могут найти любую информацию по истории предприятий и организаций, по переименованию улиц города, строительству объектов и т.д.

Пополняются ли архивы документами от частных лиц?

Еще в конце 90-х годов мы вместе с центром соцобслуживания населения адресно выезжали к участникам Великой Отечественной войны, беседовали, узнавали их истории. Тогда бывшие фронтовики передавали нам в архив письма с фронта, фотографии, благодарности. У нас в фонде, например, хранится благодарность шумерлинцу А.Ф. Якубову, подписанная и врученная Сталиным после боя. Эту историю мне лично рассказывал Абдулбар Фейзарахманович… Разумеется, такие документы мы храним особо бережно.

А творческое начало присутствует в вашей работе?

К памятным датам — 9 мая, Дню города — мы проводим исторические уроки, оформляем выставки документов и здесь, в актовом зале, и в школах, приглашаем школьников к себе, проводим экскурсии в архивный фонд. В ближайшее время планируем проводить уроки по истории Сурского оборонительного рубежа: пригласим краеведов, ознакомим подрастающее поколение с документами и фотографиями военных лет. Архивы не должны быть только хранилищем исторических документов, напротив, с особо значимой информацией обязательно нужно знакомить людей и, прежде всего, молодежь.

Архивист, казалось бы, незаметная профессия, но ее значимость в обществе трудно переоценить…

Скажу больше: это удивительная профессия. Практически ежедневно мы сталкиваемся с какими-то новыми историческими фактами жизнедеятельности города и его жителей, изучая документы, открываем что-то новое и для себя, и для шумерлинцев. Работать в архиве – это и ответственно, и почетно! Твердо убеждена, архивы — это достояние народа, они были, есть и будут всегда!

Ольга Дмитриева.