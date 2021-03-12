Иван Егоров: «На добрые дела вдохновляет природа»

В деревню Савадеркино мы выехали в морозный мартовский день, ничем не напоминающий весенний.

Но, очутившись на месте, сразу же почувствовали неуклонное приближение весны, ведь нашему взору предстали деревья с множеством скворечников, готовых встретить своих «жильцов».

На сегодняшний день у меня более 30 скворечников и около 8 кормушек. В огороде все деревья заняты, теперь я размещаю их на улице. Птиц кормлю каждое утро – то зерно насыплю, то отруби, хлебом их в холодное время года кормить нельзя. Они уже ко мне давно привыкли: выхожу из дома — сразу подлетают поближе, а в теплое время года радуют своим пением, — рассказал, показав свои творения, Иван Васильевич Егоров. С чего пошло это увлечение, он уже и не скажет, помнит только, что первый свой скворечник соорудил в 10-м классе.

Любовь к природе и ко всему живому у Ивана Васильевича проявляется не только в уходе за птицами. Ежегодно он сажает примерно 60 деревьев и, по своим подсчетам, уже посадил около 5000 саженцев порядка 70 видов. Деревьями он окружил не только все свое хозяйство, но и посадил их на улице, около памятника… Кроме того, И.В. Егоров, как и его жена, очень любит цветы.

У Ивана Васильевича и его супруги Светланы Васильевны, с которой они выросли в одной деревне, очень богатый сад. Есть у них и своя виноградная аллея, в которой насчитывается 7 видов этой сладкой ягоды.

Любовь к природе и ко всему живому у Ивана Васильевича проявляется не только в уходе за птицами. Ежегодно он сажает примерно 60 деревьев и, по своим подсчетам, уже посадил около 5000 саженцев порядка 70 видов. Деревьями он окружил не только все свое хозяйство, но и посадил их на улице, около памятника… Кроме того, И.В. Егоров, как и его жена, очень любит цветы. У Ивана Васильевича и его супруги Светланы Васильевны, с которой они выросли в одной деревне, очень богатый сад. Есть у них и своя виноградная аллея, в которой насчитывается 7 видов этой сладкой ягоды. А ваша профессия как-то связана с увлечениями? Может, с сельским хозяйством? – напросился вопрос. Как выяснилось, Иван Васильевич окончил в свое время Вурнарский сельхозтехникум, выучился на инженера по технике безопасности. Также он освоил профессии тракториста, шофера, автомеханика. Долгие годы работал водителем в «Сельхозхимии», где удостоился множества грамот за трудовые успехи и победы в профессиональных соревнованиях. В данное время, находясь на пенсии, он осуществляет предпринимательскую деятельность: в Пояндайкино у них с супругой есть торговый павильон, в котором И.В. Егоров выполняет функции товароведа, а жена работает продавцом. В дальнейших планах предпринимателя — строительство магазина.

Работы супруги Егоровы совершенно не боятся. У них всегда полон двор скотины. «Раньше как фермер держал по 3-4 бычка, по 20 свиней. Сейчас хозяйство поскромнее — есть коровы, овцы, гуси. В скором времени снова закупим поросят, — рассказывает Иван Васильевич. — Не на продажу — себе, детям. Чем можем, тем и помогаем».

А дети у Егоровых выросли достойные. Оба получили высшее образование: сын Руслан — юридическое, работает в правоохранительных органах; дочь Оксана выучилась на финансиста, работает в Сбербанке. У обоих — по сыну и дочке. К бабушке с дедушкой они приезжают часто, как и дедушка, любят кормить птичек.

Супруги Егоровы проявляют себя не только в делах. их любимое зимнее занятие — катание на лыжах вдоль лесополосы. А летом Иван Васильевич совершает там пробежку. Ему, служившему в свое время в воздушно-десантных войсках и имеющему за спиной 21 прыжок с парашютом, без спорта никак.

Еще одно совместное увлечение Егоровых — музыка. Иван Васильевич — баянист-гармонист, а жена очень любит петь. В конце 90-х они оба состояли в савадеркинском фольклорным коллективом «Савадер», а в 96-м году даже выезжали в его составе в Бельгию. И сегодня они, услышав новую чувашскую песню, с удовольствием разучивают слова и подбирают мелодию. «Жаль, что сейчас в деревне нет клуба. Мне очень хочется попробовать собрать фольклорный коллектив, тем более что желающие в нем участвовать есть», — говорит И.В. Егоров.

Иван Васильевич — человек широкой души. С 1996 года он как предприниматель оказывает спонсорскую помощь на День пожилых — и в Савадеркино, и в Пояндайкино. Радует бабушек и дедушек не только угощениями, но и игрой на гармошке. По мере возможностей старается поддерживать и футбольную команду д. Пояндайкино — бывали случаи, когда он вывозил их на соревнования за свой счет на своем личном транспорте. «Я просто хочу делать добро людям, своему району, родному поселению», — говорит Иван Васильевич.

Татьяна Александрова.