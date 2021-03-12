В Чувашии снимут профессиональное кино

Актерами и продюсерами станут школьники республики

Чувашия готовится к съемкам на своей территории профессионального короткометражного фильма.

Особый интерес к этому событию – у школьников, их педагогов и родителей. И вот почему.

Фильм будут снимать в рамках общероссийского образовательного проекта «Киноуроки в школах России». Снятая в Чувашии кинолента затем станет учебным пособием для всех школ России, ее бесплатно передадут более чем в 43 тысячи учебных заведений страны. А местные школьники, прошедшие кастинг, смогут сняться в этом кино наравне с профессиональными актерами.



Чтобы приблизить начало съемок, учащиеся станут своего рода продюсерами кино. Они внесут свой вклад в софинансирование проекта. И одновременно выполнят важную природоохранную миссию, о которой сами же говорят так: «Сдал бумагу – спас дерево». 4 марта в Чувашии стартовала акция «Киноэкология». Дети и подростки собирают и сдают макулатуру. Вырученые деньги пойдут на создание кинофильма. Предполагается, что в акции «Киноэкология» примут участие 290 школ республики. Таким образом, дети одновременно заняты двумя полезными делами: и вторсырье собирают, и премьеру фильма приближают.

Флагманом в этой акции стала школа № 59 города Чебоксары. Ее учащиеся собрали и сдали тонну макулатуры. И на достигнутом останавливаться не намерены. Напротив, призывают всех сверстников, проживающих на территории Чувашии, поддержать почин и тоже присоединиться к сбору макулатуры.



Фильмы изготавливаются профессиональными режиссерами, сценаристами и операторами АНО «Интелрост». Это Центр развития интеллектуальных и творческих способностей (Санкт-Петербург). Какой регион станет местом съемок очередного фильма – зависит от активности региона. Поэтому сейчас имеет большое значение, насколько широко и активно в Чувашии пройдет акция «Киноэкология».



А пока школьники республики смотрят на своих занятиях фильмы, снятые в других регионах. Интерактивные уроки с просмотром кино – педагогическая инновация, которая реализуется по инициативе депутата Государственной Думы РФ, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», координатора партийного проекта «Новая школа» Алены Аршиновой.



В чем суть проекта «Киноуроки в школах России»? Учащиеся смотрят фильм и обсуждают его. Сюжетная линия каждого из них раскрывает перед юными зрителями базовые ценности: честь, бескорытие, взаимопонимание, добросердечность, мужество, дружбу, патриотизм.

После просмотра учащиеся придумывают и осуществляют какое-то доброе и полезное дело. Например, страшеклассники школы № 59 Чебоксар посмотрели фильм «Александр». Он об ответствености. После просмотра и обсуждения фильма школьники показали свою ответственность за «братьев наших меньших». Они организовали благотворительную акцию «Доброе сердце»: собрали корм и все необходимое для содержания кошек и собак в приютах «Право на жизнь» и «Усатые-полосатые».



А третьеклассники этой школы смотрели фильм «Песня ветра», снятый в Башкирии. Это кино о единстве человека и природы. По словам Елены Крышкиной, классного руководителя 3 «д» класса школы № 59 Чебоксар, фильм вызвал у детей искренние эмоции: некоторые дети даже не могли сдержать слез во время просмотра.

Инна Исаева, депутат Госсовета Чувашии, член фракции

«Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Новая школа»:

«Если всё пройдет хорошо и организованно, то фильм будет готов к сентябрю. В связи с этим объявляется сбор макулатуры. Хочется, чтобы в этом деле поучаствовали не только школьники. Чтобы им помогли и взрослые, чтобы мы вспомнили свое детство, когда соревновались: это было интересно, мы понимали, что, собрав бумагу, мы спасли дерево. Это – уважение к месту, где ты находишься, и возможность показать, что ты чувствуешь, находясь на этой земле. Ведь и главной темой фильма, который снимут на чувашской земле, будет такое понятие, как уважение.

Елена Крышкина, классный руководитель 3 «д» класса

школы № 59 Чебоксар:

«Фильм именно через детей рассказывает о нравственных качествах, которые необходимо знать каждому ребенку. Одно дело об этом просто говорить, и совсем другое – когда ребенок это видит на экране. Фильм очень поучительный, я считаю. Думаю, увиденное останется в сердцах многих детей на всю жизнь».

Артем Маклыгин, ученик 3 «д» класса школы № 59 Чебоксар:

«В фильме рассказано про мальчика, который очень любил природу. А его папа был охотником.

И однажды волки убили отца мальчика. И тогда мальчик разозлился на природу. Но один добрый человек рассказал ему, как устроен мир и что с его папой произошел несчастный случай. А природу нужно любить и охранять».

Итак, следующий фильм в рамках проекта «Киноуроки в школах России» снимут на территории Чувашии.

Его премьерный показ запланирован на сентябрь текущего года. И чтобы эти планы осуществились, школьники республики сейчас вносят свой вклад в создание фильма, участвуя в акции «Киноэкология».