Выбирают все!

В этом году процедура отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, пополнилась нововведениями.

Они призваны обеспечить максимально широкое участие жителей того или иного муниципалитета в реализации

соответствующих программ, начиная с обсуждения идей до контроля за работой подрядчиков.

Одна из основных новинок — рейтинговое голосование по объектам благоустройства в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на специально созданной федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая и в нем смогут принять участие все желающие с 14 летнего возраста.



Обо всех тонкостях предстоящей кампании в Шумерле шла речь на семинаре в Центре детского творчества 9 марта. В мероприятии приняли участие зам. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии – главный архитектор республики Александр Шевлягин, начальник отдела ЖКХ Минстроя Чувашской Республики Наталья Васильева, член республиканской Общественной палаты и руководитель Агентства территориального развития Чувашии Этнер Егоров. Город представляли руководство и сотрудники администрации, депутаты Собрания депутатов, члены недавно созданного молодежного парламента, а также представители Общественного совета Шумерли.



Главный архитектор Чувашии отметил, что рабочие группы по проведению рейтингового голосования созданы во всех муниципалитетах республики, а сама федеральная платформа za.gorodsreda.ru позволит каждому участнику голосования увидеть территории-«кандидаты» и всю информацию по ним. Уже после отбора и конкурентных процедур на платформе можно будет следить за ходом работ по благоустройству. Другая представительница Минстроя напомнила сотрудникам Управления градостроительства и городского хозяйства о необходимости в срок загружать на федеральный ресурс все материалы. Так, к 15 марта там должны появиться дизайн-проекты городских общественных территорий.

Участникам семинара была предоставлена возможность создать первичные проекты и презентовать свои дизайнерские идеи в отношении двух территорий, планируемых к благоустройству в следующем году: сквера имени В.М. Скаржевского (напротив КАФ) и участка улицы Октябрьской (от площади до перекрестка с ул. Щербакова). На проектную работу пяти группам было предоставлено время. В итоге на суд были вынесены проекты, включавшие асфальтирование тротуаров и дорожек, зонирование пространства для активного и пассивного отдыха, для разных возрастных групп, озеленение. Организаторы семинара перед тем, как участники взяли в руки маркеры и включили фантазию, попросили не привязывать свои идеи к деньгам (по практике прошлых лет на благоустройство общественных пространств Шумерле выделялось порядка 13 млн рублей), однако при презентации проектов задавали их создателям вопрос: а за чей счет всё это будет содержаться и кто будет обслуживать? Определенно, городской бюджет не потянет, а значит, остается рассчитывать на государственно-частное партнерство. То есть по скверу – на помощь комбината, по улице Октябрьской – владельцев объектов сферы торговли и услуг. И это тоже будет показателем участия горожан в создании комфортной, современной среды.

Итак, тем шумерлинцам, которые решат проголосовать, будет предложено как минимум по одному (а лучше по два) эскизному проекту благоустройства для каждой из двух территорий. Чтобы результаты были действительно объективные и удовлетворяли большинство населения, в голосовании должны принять, как считают эксперты, не менее 15 % жителей Шумерли старше 14 лет. А это порядка 3600 человек.



Проголосовать можно будет самостоятельно на платформе. Для этого потребуется быть зарегистрированным на портале госуслуг. Сначала выберите свое муниципальное образование – город Шумерля, ознакомьтесь со списком объектов для голосования, войдите через портал госуслуг, выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в 2022 году в первую очередь. Также принять участие в рейтинговом голосовании можно будет с помощью мобильных приложений. Тем же, кому такие «навороты» неудобны или вовсе не знакомы, помогут волонтеры. В Шумерле к этой работе привлекут 24 человека в трех точках – ЦДТ, МФЦ и ДК «Восход».

Как известно, в Чувашии реализуются три основные программы по благоустройству: две федеральные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — программа «Формирование комфортной городской среды» и Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений, одна республиканская — по благоустройству дворовых территорий и тротуаров. В 2021 году по всем трем программам на благоустройство будет направлено свыше 1,3 млрд рублей, сообщает Минстрой Чувашии. На следующий год участие во всех этих программах будет продолжено, денежные средства в бюджете на эти цели запланированы. Ожидается, что 1 млрд рублей будет выделен на ремонт дворов и 320 млн — по программе «Формирование комфортной городской среды».

Наталья Игнатьева.