Владимир Колчин высоко оценил инклюзивное образование в Чувашии

В рамках двухдневного визита помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин провел встречу с родителями детей-аутистов в гимназии №5. В ходе встречи министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева и директор гимназии Инна Исаева рассказали о развитии в Чувашии уникального федерального проекта «Ментальное здоровье».

«В мире по данным ВОЗ один процент детей-аутистов. В июне 2020 года Чувашия стала одним из трех регионов, которые утвердили на уровне правительства концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и разработали конкретный план действий. В него входит несколько направлений. Первое – это раннее выявление, второе – сопровождение ребенка с особенностями в детских садах и школах и помощь родителям. Но самое главное – это своевременная социализация детей. Результаты уже есть. Например, мальчик-аутист из 5-й гимназии сдал выпускные экзамены лучше некоторых своих одноклассников», — рассказала Алла Салаева.

Помощник полпреда президента в ПФО Владимир Колчин, отметил, что Чувашия — один из лучших регионов, где эта программа действительно эффективно работает.

«Я начала работать с родительской общественностью по данной проблеме еще пять лет назад как депутат Госсовета республики. И очень рада, что мы создали уникальные условия в гимназии, причем, не только материально-технические, но и кадровые. Как отметили сегодня гости, наш опыт можно масштабировать на уровень всей России», — отметила директор гимназии №5 Инна Исаева.

Родители по достоинству оценили условия, созданные в гимназии для их детей.

«Как устроены классы, расставлены парты, проложены маршруты по школе, а еще электронные дневники, индивидуальный план. Это и есть настоящая инклюзивная среда, — говорит Татьяна Пичугина, мама одного из школьников. — А еще важно отношение детей и родителей к нашим ребятам. Ведь часто их сторонятся, боятся, не хотят общаться. Здесь все наоборот.»

Чувашинформ.рф