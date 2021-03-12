Без малого шестьдесят

Наконец-то наступил долгожданный день – день рождения нашей школы-интерната.
5 марта 1962 года первые ученики сели за парты учебного заведения. 59 лет из года в год в школе учатся мальчишки и девчонки со всех уголков Чувашской Республики. Сначала это было учебное заведение для детей-сирот, затем его переименовали в санаторную школу-интернат. С 2012 года Шумерлинская школа-интернат функционирует в качестве образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И все эти годы в школе работают влюбленные в свою профессию педагоги. Умные, энергичные, пришедшие работать с детьми по призванию, каждое занятие стремящиеся превратить в увлекательный поиск.
С сентября 2015 года образовательное учреждение возглавляет Л.В. Бирун — творческий педагог, руководитель с большим чувством ответственности за судьбу коллектива. Нелегко сегодня быть директором школы, но Ларису Валерьевну отличает целеустремленность, желание работать, большие планы на будущее, которые при поддержке коллектива и родителей будут непременно реализованы.
Невозможно не сказать слова благодарности за преданность школе всем ученикам, учителям, воспитателям, работавшим и работающим здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой!
Поздравляем всех с Днём рождения школы! Пусть в этих стенах всегда звучат радостные голоса, пусть ученики будут талантливыми и успешными, пусть наши учителя и дальше ведут классы по дорогам знаний. Пусть в школе не будет ссор и обид, а каждый день дарит новую цель, поддержку близких людей и удачу!
Л. Веселкина, К. Игнатенко, педагоги школы-интерната.
Мой родной интернат
Прихожу по утрам на работу,
Устремляется издали взгляд
На окна школы, что за воротами,
На тебя, мой родной интернат.
Тут берёзки в платьицах белых
Среди сосен и елей стоят.
Здесь весной по утрам птичьи трели
Будят ласково наших ребят.
Дотянулась до самого неба
Зелёная шапка сосны,
Шепчет что-то берёзкам и елям,
Гордо глядя на них с высоты.
Ожила вся природа весною.
Вновь лучами солнца объят
Он, блистая, стоит как в обновах -
Мой любимый, родной интернат.
Н. Ортикова, педагог Шумерлинской школы-интерната.
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