Без малого шестьдесят

Наконец-то наступил долгожданный день – день рождения нашей школы-интерната.

5 марта 1962 года первые ученики сели за парты учебного заведения. 59 лет из года в год в школе учатся мальчишки и девчонки со всех уголков Чувашской Республики. Сначала это было учебное заведение для детей-сирот, затем его переименовали в санаторную школу-интернат. С 2012 года Шумерлинская школа-интернат функционирует в качестве образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И все эти годы в школе работают влюбленные в свою профессию педагоги. Умные, энергичные, пришедшие работать с детьми по призванию, каждое занятие стремящиеся превратить в увлекательный поиск.

С сентября 2015 года образовательное учреждение возглавляет Л.В. Бирун — творческий педагог, руководитель с большим чувством ответственности за судьбу коллектива. Нелегко сегодня быть директором школы, но Ларису Валерьевну отличает целеустремленность, желание работать, большие планы на будущее, которые при поддержке коллектива и родителей будут непременно реализованы.



Невозможно не сказать слова благодарности за преданность школе всем ученикам, учителям, воспитателям, работавшим и работающим здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой!

Поздравляем всех с Днём рождения школы! Пусть в этих стенах всегда звучат радостные голоса, пусть ученики будут талантливыми и успешными, пусть наши учителя и дальше ведут классы по дорогам знаний. Пусть в школе не будет ссор и обид, а каждый день дарит новую цель, поддержку близких людей и удачу!



Л. Веселкина, К. Игнатенко, педагоги школы-интерната.

Мой родной интернат

Прихожу по утрам на работу,

Устремляется издали взгляд

На окна школы, что за воротами,

На тебя, мой родной интернат.

Тут берёзки в платьицах белых

Среди сосен и елей стоят.

Здесь весной по утрам птичьи трели

Будят ласково наших ребят.

Дотянулась до самого неба

Зелёная шапка сосны,

Шепчет что-то берёзкам и елям,

Гордо глядя на них с высоты.

Ожила вся природа весною.

Вновь лучами солнца объят

Он, блистая, стоит как в обновах -

Мой любимый, родной интернат.

Н. Ортикова, педагог Шумерлинской школы-интерната.