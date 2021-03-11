Чувашия один из первых регионов в реализации проекта «Ментальное здоровье»

В рамках двухдневного визита помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин провел встречу с родителями детей-аутистов в гимназии №5. В ходе встречи министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева и директор гимназии Инна Исаева рассказали о развитии в Чувашии уникального федерального проекта «Ментальное здоровье».

В мире по данным ВОЗ один процент детей-аутистов, — говорит Алла Салаева. — В июне 2020 года Чувашия стала одним из трех регионов, которые утвердили на уровне правительства концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями и разработали конкретный план действий. В него входит несколько направлений. Первое – это раннее выявление ребенка, второе – сопровождение в детских садах и школах и помощь родителям. Но самое главное – это своевременная социализация детей. Результаты уже есть! Например, мальчик-аутист из 5-й гимназии сдал выпускные экзамены лучше некоторых своих одноклассников.

Помощник полпреда президента в ПФО Владимир Колчин, отметил, что Чувашия — один из лучших регионов, где эта программа действительно эффективно работает.