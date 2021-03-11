Картина молодой художницы из Чебоксар будет представлена в Третьяковской галерее в Москве

Работа уроженки Чувашии Анастасии Углёвой вошла в число победителей конкурса «Третьяковская галерея – online». Творческое состязание проходило в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

В течение года школьники от 11 до 18 лет из всех регионов России проходили бесплатное онлайн-обучение изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи. По итогам занятий участникам проекта предстояло выполнить задание — придумать идею произведения искусства для космического пространства. Работы, отобранные командой кураторов проекта из Третьяковской галереи, лягут в основу мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Новой Третьяковке этой осенью в рамках Ночи Искусств.

В число пятнадцати лучших произведений вошла картина художницы из Чебоксар Анастасии Углёвой. Девушка изобразила момент из жизни современных подростков, когда они прощаются со школой.

Анастасия увлеклась рисованием еще в детстве, успешно окончила художественную школу им. Акцыновых №6. Сейчас она — студентка первого курса Казанского Федерального университета специальности дизайна интерьера. Благодаря победе в «Поколении М» талантливая художница совсем скоро отправится в Москву.

Чувашинформ.рф