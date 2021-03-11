Вакцинацию сотрудников от ковид проводят на заводе имени В.И. Чапаева

Вакцинацию в заводском медпункте проводит выездная бригада Городского клинического центра.

До конца марта планируется привить около 200 работников завода. Вакцину привозят в специальных термоконтейнерах, по пять доз в день. Благодаря этому появилась возможность вакцинироваться прямо на рабочем месте.

Медработники заводского здравпункта заранее проанкетировали сотрудников завода и оформили допуск на вакцинацию.

Через 21 день выездная бригада медиков начнет второй этап вакцинации в заводском медпункте, где есть все условия для этого.

«Сотрудники могут вакцинироваться на рабочем месте без отрыва от производства. К тому же, после вакцинации им обеспечен постоянный медицинский контроль в цеховом здравпункте», — отметила главный врач Городского клинического центра Елена Майорова.

«Привиться решила уже давно. Ведь я часто пользуюсь общественным транспортом, общаюсь с коллегами и рискую заразиться. Особенно страшно за своих пожилых родственников», — поделилась инженер-технолог завода Валентина Чернявская.

Чувашинформ.рф