За противопаводковой ситуацией в Чувашии следят 5 гидропостов

Об этом стало известно на заседании межведомственной противопаводковой комиссии. Там утвердили комплекс первоочередных мероприятий по подготовке к весеннему паводку, который в этом году из-за большого количества снега может стать масштабным.

Администрациии городов и районов создали противопаводковые комиссии, разработали планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Назначены ответственные за безопасное состояние гидротехнических сооружений, проводится работа по обследованию их технического состояния, очистке водосбросных и водопропускных сооружений от наледи и ледяных пробок.

Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на территории республики привлечены к работе 5 стационарных гидропостов Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: в Алатыре, Ядрине, Порецком, Тувси и Чебоксарах. Оперативные данные по уровню воды в реках от Чувашского ЦГМС начнут поступать в Минприроды Чувашии с 23 марта.

«Цель заседания – организовать подготовку и привести в готовность органы власти и службы экстренного реагирования для прохождения паводковой ситуации в штатном режиме. Климатические значения толщины льда и снежного покрова в регионе превышают среднегодовые значения. Паводковая обстановка на контроле. Сформирован единый план работы. В ежедневном режиме мы мониторим ситуации», — сказал руководитель Минприроды Чувашии Александр Воробьев.

чувашинформ.рф