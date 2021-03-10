Глава администрации Шумерля провел выездное рабочее совещание в детском оздоровительном лагере «Соснячок»

С целью создания оптимальных условий для организации отдыха в лагере «Соснячок» города Шумерля в оздоровительную кампанию 2021 года необходимо провести ряд мероприятий, в числе которых — исполнение предписаний Роспотребнадзора и других надзорно-контрольных органов, ремонт зданий и помещений, сетей коммуникаций, заключение договоров со специализированными организациями, подбор персонала, обеспечение процесса питания и т.д. Об этом шла речь в ходе выездного совещания рабочей группы под руководством главы администрации Валерия Шигашева.

Ежегодно на подготовку «Соснячка» из бюджета города выделяется порядка 500 тысяч рублей. Очевидно, что это незначительная сумма. Есть вероятность перепрофилирования этого объекта под профилакторий в случае, если муниципалитет войдет в государственную программу Чувашской Республики по развитию санаторно-курортного комплекса. Но это в перспективе, а лагерь должен функционировать этим летом.

Позиция администрации, как и Шумерлинской межрайонной прокуратуры, однозначна – учреждение подобного профиля, выполняющего оздоровительно-образовательную функцию, необходимо. Поэтому, используя все возможные ресурсы, силы и средства, при содействии благотворителей и бизнес-сообщества, «Соснячок» должен быть подготовлен к открытию и функционированию в летний период 2021 года.

gshum.cap.ru