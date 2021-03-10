10 марта в Шумерле стартовала Ярмарка педагогических идей и образовательных проектов имени Заслуженного учителя школы РСФСР В.М. Шурыгиной. Одной из главных задач Ярмарки является вовлечение педагогов в активную деятельность по разработке новых приемов преподавания и развитию содержательной части образования, а также развития информационного пространства в образовательной среде.

Педагоги, принимающие участие в муниципальном конкурсе, представляют свой опыт по пяти номинациям: «Урок», «Дебют», «Педагогическая копилка», «Внеклассное занятие», «Признание».

Впереди два дня творческого поиска, свершений и открытий, ведь талант и огромный творческий потенциал конкурсантов создают благоприятную среду для профессионального роста учителей и повышения престижа профессии, формирования позитивного общественного мнения о системе образования как социальном институте, определяющем приоритетные направления общественного развития.

Пожелаем удачи конкурсантам!

gshum.cap.ru