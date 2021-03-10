В Шумерле создан штаб общественного наблюдения за предстоящими выборами

Сегодня представители Общественной палаты Чувашии и Общественного совета Шумерли обсудили вопрос создания территориального наблюдательного штаба. По примеру республиканского штаба в городе штаб будет работать по нескольким направлениям: мониторинг за ходом 3-дневного голосования, юридическая работа, подготовка и координация деятельности наблюдателей в городе, пресс-центр. Руководить шумерлинским штабом вызвался член городского Общественного совета Игорь Кириллов, заручившись определенной поддержкой и руководства Шумерли, и членов совета.
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