Выплаты на детей от 3 до 7 лет направлены семьям Чувашии в срок

Свыше 36 тысяч семей в Чувашии получают финансовую поддержку в виде данного пособия на общую сумму более 230 млн рублей. Всего выплатой охвачено 43 707 детей.

Граждане получат денежные средства на свои карты в течение нескольких рабочих банковских дней. После имевшихся в январе задержек по осуществлению ряда социальных трансфертов в связи с возвратом банками платежей второй месяц к ряду граждане получают меры поддержки в привычные для них сроки.

По поручению руководителя региона Олега Николаева были предприняты меры по устранению причин и условий возврата платежей. Так, к данной работе были привлечены дополнительные работники, налажен формат взаимодействия специалистов при перечислении средств и оперативной отработке возвратов.

чувашинформ.рф