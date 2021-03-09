Сегодня в Центре детского творчества проходит общественный семинар по дизайн-проектам

Общественных территорий для их благоустройства в 2022 году. Участникам семинара, разделённым на 5 рабочих групп, предложено создать образ двух городских пространств: сквера им. Скаржевского и участка улицы Октябрьской в центре Шумерли. Благоустройство предполагает несколько видов работ: асфальтирование, монтаж наружного освещения и информационных щитов, установку урн, скамеек и иных элементов. Главное, чтобы было красиво и удобно для всех категорий населения. Как отметил главный архитектор Чувашской Республики Александр Шевлягин, на этапе создания первоначальных эскизов не стоит ограничиваться суммой (по многолетней практике Шумерли это примерно 12 млн рублей), ведь затем проекты вполне могут принять участие в федеральном конкурсе в категории малых городов.
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