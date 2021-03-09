Онлайн голосование по объектам благоустройства пройдёт в 25 муниципалитах Чувашии

9 марта главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин провёл заседания рабочих групп по организации голосования за объекты благоустройства на 2022 год в г. Шумерля и Вурнарском районе.

Голосование пройдёт на платформе http://za.gorodsreda.ru/ в период с 26 апреля по 30 мая.

По каждому проекту должно быть представлено не менее 2 дизайн-проектов. Все они должны быть загружены на платформу в срок до 15 марта.

Александр Шевлягин обратил особое внимание муниципалитетов на необходимость улучшения организационной работы с волонтёрами, а также работы по информированию граждан.

В настоящее время на портале Народный контроль запущен опрос https://nk.cap.ru/poll/113посвящённый информированности граждан о предстоящем голосовании.

Источник: minstroy.cap.ru.