Онлайн голосование по объектам благоустройства пройдёт в 25 муниципалитах Чувашии

9 марта главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин провёл заседания рабочих групп по организации голосования за объекты благоустройства на 2022 год в г. Шумерля и Вурнарском районе.
Голосование пройдёт на платформе http://za.gorodsreda.ru/ в период с 26 апреля по 30 мая.
По каждому проекту должно быть представлено не менее 2 дизайн-проектов. Все они должны быть загружены на платформу в срок до 15 марта.
Александр Шевлягин обратил особое внимание муниципалитетов на необходимость улучшения организационной работы с волонтёрами, а также работы по информированию граждан.
В настоящее время на портале Народный контроль запущен опрос https://nk.cap.ru/poll/113посвящённый информированности граждан о предстоящем голосовании.
Источник: minstroy.cap.ru.
Комментарии: