В Городском клиническом центре спасли 81-летнюю пациентку с крайне тяжелым течением коронавирусной инфекции

Об этом сообщают в Минздраве Чувашии. Болезнь сопровождалась острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) — наиболее грозным осложнением COVID-19. То есть острой дыхательной недостаточностью, характеризующейся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких. Это значительно отягощало течение заболевания и повышало риски неблагоприятного исхода.

В борьбе с коронавирусной инфекцией пациентке пришлось пройти длинный и сложный путь, учитывая возраст и сопутствующие заболевания.

В связи с ухудшением состояния женщина была переведена на инвазивную искусственную вентиляцию легких (искусственное жизнеобеспечение), при которой аппарат ИВЛ обеспечивал принудительную вентиляцию легких кислородом и полностью взял на себя дыхательную функцию.

Хотелось бы отметить, что у человека, которого в критическом состоянии перевели на аппаратное дыхание, в течение нескольких дней развивается атрофия мышц. Особенно это касается пожилых людей. Если пациент находился на ИВЛ, заставить его дыхательные мышцы снова работать очень сложно.

Больная получала инвазивную респираторную поддержку в течение 2 суток. Как только состояние женщины стабилизировалось, её перевели из реанимации в стационар, где продолжено лечение. На 26-е сутки состояние пациентки улучшилось и ее выписали под наблюдение амбулаторной службы.

«Нужно понимать, что пациенты с пневмонией на ИВЛ — это тяжелые пациенты. Мы всегда радуемся за каждого выздоровевшего, но в подобных случаях — особенно», — сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.

Чувашинформ.рф.