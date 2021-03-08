Поздравления с 8 Марта

Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас

с Международным женским днём 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник является символом глубокой признательности и благодарности всем женщинам. В напряженном ритме современной жизни вы успеваете воспитывать детей и вести семейные дела, проявляя постоянную заботу о родных и близких, делать карьеру и заниматься общественной работой. Вы незаменимы на производстве, на вас держатся такие отрасли, как образование, здравоохранение, культура.

Особая наша признательность женщинам-ветеранам, отдавшим свои лучшие молодые годы достижению Победы над фашизмом, восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства в послевоенные десятилетия. Глубокий сыновний поклон за это!

От души желаю вам, дорогие женщины, много солнца и тепла, поддержки и понимания, доброго здоровья, благополучия и счастья.

И пусть исполняются все ваши мечты и планы!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации Н. Малов.

Уважаемые шумерлинки!

Дорогие наши, милые, самые привлекательные и красивые,

добрые и сердечные!

Вы — наши любимые матери,

жены, дочери, сестры, подруги…

Поздравляю вас всех с Международным женским днём 8 Марта!

Желаю, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас. Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и заботливыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!

Депутат Собрания депутатов г. Шумерли

созыва 2020—2025 гг. В. Задорожный.

Дорогие, милые женщины!

От всей души поздравляем вас

с Международным женским днём!

Тысячелетия мировой истории озарены женской мудростью и нежностью, обаянием и красотой. Если красота спасёт мир, то это будет женская красота, ведь женщины воодушевляют и вдохновляют мужчин и наполняют каждый день радостью и любовью.

В трудовых буднях на заводе, в школах, в детских садах, на отдыхе в парках и на шопинге, в каждый момент в нашей замечательной Шумерле вы с нами, вы — наше счастье!

B весенний праздничный день желаем всем женщинам бесконечного счастья, глубинной любви и постоянного сияния. Пусть исполняются мечты, ведь желание женщины — закон, которому мы, мужчины, c радостью подчиняемся.

С 8 марта!

Правление корпорации «Проект-техника»

и руководство АО «ШЗСА».

Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления

с замечательным весенним праздником –

Международным женским днем 8 марта!

Наполненный теплом и нежностью, этот день заслуженно считается настоящим праздником женственности и красоты.

На работе и дома, в будни и праздники, каждый день мы чувствуем вашу поддержку и понимание. Вы наравне с мужчинами добиваетесь успехов во всех сферах жизни, окружая близких заботой и любовью, создавая уют в доме.

В этот светлый праздник от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастливых дней, успехов во всех начинаниях и исполнения желаний! Пусть начало весны дополнит вашу жизнь яркими красками и прекрасным настроением!

Генеральный директор

АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.