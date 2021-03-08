Поздравления Главы Чувашии с Международным женским днем!

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас
с весенним праздником – Международным женским днём!
Красивые, любимые, дорогие, вы вдохновляете мужскую половину человечества на созидание, открытия и благородные поступки. В стремлении завоевать ваши сердца, осчастливить и защитить вас мужчины самосовершенствуются, придумывают лучшее, находят новое.
Женщины – настоящее украшение нашей республики.
Ваши чуткость и доброта, таланты и компетенции, проекты и инициативы востребованы во всех сферах экономики, в предпринимательской среде, в науке, в социальной сфере, в государственном управлении.
Восхищает ваше умение совмещать профессиональную карьеру с заботой о родных и близких, с хлопотами по домашнему уюту.
Дорогие соотечественницы, желаю вам женского счастья, внимания мужчин, семейного благополучия! Любви, здоровья, молодости и красоты!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.
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