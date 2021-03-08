Поздравления Главы Чувашии с Международным женским днем!

Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас

с весенним праздником – Международным женским днём!

Красивые, любимые, дорогие, вы вдохновляете мужскую половину человечества на созидание, открытия и благородные поступки. В стремлении завоевать ваши сердца, осчастливить и защитить вас мужчины самосовершенствуются, придумывают лучшее, находят новое.

Женщины – настоящее украшение нашей республики.

Ваши чуткость и доброта, таланты и компетенции, проекты и инициативы востребованы во всех сферах экономики, в предпринимательской среде, в науке, в социальной сфере, в государственном управлении.

Восхищает ваше умение совмещать профессиональную карьеру с заботой о родных и близких, с хлопотами по домашнему уюту.

Дорогие соотечественницы, желаю вам женского счастья, внимания мужчин, семейного благополучия! Любви, здоровья, молодости и красоты!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.