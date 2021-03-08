Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны,
любви, красоты и нежности — с Международным женским днём 8 Марта!
Этот мир прекрасен благодаря вам! Мы благодарны вам за понимание и поддержку, доброту и заботу, тепло и уют в доме! Ваша красота, любовь и нежность вдохновляют нас на благородные поступки, удивительные открытия и свершения!
Искренне желаем вам навсегда сохранить молодость души, активную жизненную позицию и стремление совершенствоваться. Пусть ваши неповторимость и очарование остаются неиссякаемым источником нашего вдохновения!
От всей души желаем вам яркого весеннего солнца, приятных сюрпризов, цветов, улыбок, добрых перемен в жизни!
Счастья, любви, красоты и крепкого здоровья!
Глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации Шумерли В. Шигашев.
Поздравление с 8 Марта
Милые женщины!
Комментарии: