«КИНОЭКОЛОГИЯ»: от бывшей в употреблении бумаги – к готовой киноленте

В Чувашии стартовала акция «Киноэкология». Школьники собирают и сдают макулатуру, чтобы оказать финансовую помощь в съемках на территории республики профессионального короткометражного фильма. Такие фильмы сейчас снимаются по всей стране в рамках образовательного проекта «Киноуроки в школах России».

Готовые киноленты демонстрируются в школьных классах. Интерактивные уроки с просмотром фильмов – педагогическая инновация. Школьники смотрят фильм и обсуждают его. Затем наступает этап, так называемой, «социальной практики». Ученики придумывают и осуществляют какое-то доброе и полезное дело.

Изготовление одного фильма стоит около 1 миллиона рублей. На сегодняшний день снято 33 короткометражки. И чувашские школьники уже посмотрели некоторые из них на своих уроках. Очередное кино снимут на территории республики. Чтобы помочь в финансировании проекта, макулатуру будут собирать ученики 290 школ региона в 26 муниципалитетах.

Инна Исаева, депутат Госсовета ЧР, член фракции «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Новая школа»:

«Скоро на Чувашской земле начнется съемка фильма на тему «Уважение». А уважать нужно, в том числе, природу и место, где ты родился. В связи с этим объявляется сбор макулатуры. Хочется, чтобы в этом деле поучаствовали не только школьники. Чтобы им помогли и взрослые, чтобы мы вспомнили свое детство, когда соревновались: это было интересно, мы понимали, что, собрав бумагу, мы спасли дерево. Это – уважение к месту, где ты находишься и возможность показать, что ты чувствуешь, находясь на этой земле».

«Пионерами» в этом начинании выступили учащиеся школы №59 города Чебоксары. 4 марта они сдали почти тонну макулатуры (900 кг). И на достигнутом останавливаться не собираются. Они призвали всех школьников республики поддержать этот почин, чтобы приблизить момент, когда выйдет в свет кино, снятое на территории Чувашии. Таким образом, старая добрая традиция массового сбора макулатуры даст жизнь инновационному проекту «Киноуроки в школах Росссии».

Чувашинформ.рф.