Полвека простоять да еще годы продержаться

«Понимаем, что еще рано говорить о летнем отдыхе детей, но хотелось бы узнать о планах на это лето. В прошлом году в связи с коронавирусом детский лагерь «Соснячок» не работал, а в этом году, поговаривают, вообще может быть закрыт из-за ветхости строений. Неужели наши дети опять не смогут организованно отдохнуть?» С таким вопросом в редакцию обратилась группа родителей из Шумерли. Взрослые не на шутку были встревожены судьбой единственного в округе загородного лагеря.

Впрочем, эту тревогу испытывает и персонал самого лагеря. Он вне сезона невелик: директор, завхоз да три сторожа. В феврале руководитель «Соснячка» Елена Трошина даже выступала перед депутатами на заседании городского Собрания, рассказывала о трудностях.



Готовность лагеря к новому летнему сезону – это прежде всего соответствие новым санитарным требованиям, которые, по признанию директора, выполнить сейчас невозможно. По приблизительным подсчетам, только на мероприятия по приведению зданий и территории лагеря в норму требуется более 2 млн рублей: на косметический ремонт корпусов, столовой и обеденного зала, душевой, на замену питьевых фонтанчиков и ногомоек, на ремонт и наладку кухонного оборудования, на проверку качества воды и промывку канализации, а еще на противопожарные, дератизационные мероприятия, санитарную расчистку территории. Без проведения этого обширного фронта работ лагерю просто не разрешат принять отдыхающих. Для сравнения: в год и на содержание лагеря, и на зарплату персоналу из муниципальной казны выделяется в общем порядка 1,9 млн рублей, из которых на вышеперечисленные работы можно направить максимум 500 тысяч.

Как мы помним, в 2020 году ребятня не смогла отдохнуть в «Соснячке» из-за введенных ограничений, лагерь не смог заработать ни рубля от продажи путевок. Однако, как отметила на заседании Елена Трошина, персонал не переставал работать. «Работники лагеря Е. Афросин и М. Куренков, не считаясь со своим личным временем, перекрыли крыши складов, гаража, сделали ворота, забор, ограждение. Местные жители помогли навести порядок на территории», — сообщила газете директор «Соснячка». Конечно, многое не удалось бы сделать, если бы не безвозмездная помощь предпринимателей. «Альбина Никифорова обеспечила светильниками, лампами, прожекторами, пиломатериалом, отделочными материалами, линолеумом, сантехкранами, — рассказала подробности Елена Трошина. — Игорь Кирюшин привез железо на ворота, на ограждение, металлопрофиль, крепление, цемент. Владимир Васин — сетку-рабицу на ограждение электрощита. Владимир Кузьмин – стеновую и половую керамическую плитку, плиточный клей. Алексей Жданович — сетки на окна в душевую. Юрий Бородавин заменил стекло. Руководство ШЗСА оперативно пришло нам на помощь: заменен электрощит, изготовлены футбольные ворота, в душевой налажено водоснабжение. Также электросеть — Алексей Россейкин и водитель вышки Александр Яргин. Мы не получили ни одного отказа! И глава администрации Валерий Шигашев, и его заместители Ирина Сасакина и Елена Туличева советовали, изыскивали средства. Всем неравнодушным нашим помощникам безмерно благодарна!»

То, что бизнес и простые горожане всегда откликаются на просьбы о помощи, — отлично. Но, к сожалению, это кардинально не меняет ситуацию. Лагерная инфраструктура уже не просто требует ежегодного «наведения лоска», а нуждается в многомиллионных вложениях в модернизацию и реконструкцию. Напомним, что открыт «Соснячок» был в 1970 году как пионерлагерь-профилакторий завода спецавтомобилей, в начале трудных 1990-х передан в муниципальную собственность. И сейчас, по сути, он словно памятник прошлой эпохе, застрял во времени.



Но где и как найти миллионы, вот в чем вопрос. Администрация города признаёт, что ситуация сложная, и надежда только на возобновление республиканской программы по капитальному ремонту летних оздоровительных лагерей. Именно для вхождения в эту программу в 2020 году была подготовлена проектно-сметная документация на асфальтирование дорожек, ремонт канализации и водопровода, корпусов. Однако на дворе уже март, а хороших для «Соснячка» вестей еще нет.



На грядущий летний оздоровительный сезон планы пока «половинчатые», то есть наполняемость лагерей определена в 50 %, для «Соснячка» это всего 64 ребенка в смену. Стоимость путевки на 21 день лагерной смены в «Соснячке» — 15,9 тыс. рублей. Большинство родителей оплачивает только часть стоимости путевки, есть и те, кто покупает за полную стоимость. Но обе эти категории вполне справедливо требуют от руководства лагеря комфортных и безопасных условий для своих детей.



Сможет ли лагерь, отметивший в прошлом году 50-летие, удовлетворить не только родительские запросы, но и требования Роспотребнадзора, противопожарной службы? К сожалению, на сегодня утвердительное «да» никто сказать не может. И депутатский корпус, и администрация тщательно изучают проблему. Сам же «Соснячок» живет надеждой, что и в это лето, и еще много десятилетий спустя здесь по-прежнему будут звенеть детские голоса…

P.S. Есть еще один способ помочь лагерю. Правда, он из категории «на чёрный день». Взять всем горожанам и скинуться, объявить своего рода внутригородской благотворительный марафон. Примерно 25 тысяч жителей всего по 100 рублей. Или по 200, чтоб уж наверняка. Во имя детства…

Наталья Игнатьева.