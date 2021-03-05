О человеке судят по его делам

Надежда Николаевна Лимонова, выбрав профессию учителя, пошла

по стопам своего отца, который преподавал в средней школе детям

математику.

После окончания в 1979 году физико-математического факультета Чувашского педагогического института Надежда Николаевна по направлению приехала в Шумерлю, в среднюю школу № 2, где продолжает трудиться по настоящее время.



Не просто вложить в головы детей премудрости наук, еще трудней научить их учиться — впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из жизни. Уроки Н.Н. Лимоновой — это пример для подражания. Она умеет направлять рассуждения ребят в нужное русло, применять инновационные формы проведения урока, вдохновить воспитанников. И всему этому способствуют всегда деловой настрой, быстрый темп, правильно выбранная методика.

Надежда Николаевна не боится браться за новое дело, осваивать новые науки и применять на практике новые технологии. Именно она была первой в школе, кто освоил компьютер, приступила после обучения к преподаванию информатики – нового предмета в учебном плане. С удовольствием обучала азам работы на компьютере своих коллег.



Надежда Николаевна много лет посвятила сложному, важному и благородному делу — воспитанию и обучению молодого поколения. Немало классов она выпустила как классный руководитель, отдав каждому выпуску частичку своего сердца.

Труд учителя отмечен званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации», грамотами и благодарственными письмами Чувашского республиканского центра новых образовательных технологий, Чувашского республиканского института образования и администрации Шумерли.

Скромность – отличительная черта

Именно эти слова чаще всего произносят, отзываясь об учителе

математики Римме Михайловне Орловой, ее коллеги-учителя.

После окончания физико-математического факультета Чувашского педагогического института в 1984 году молодым специалистом Римма Михайловна пришла в среднюю школу № 2 и с первых дней своей педагогической деятельности демонстрировала глубокое увлечение выбранной профессией, внимательное отношение к детям.

Умение учителя доступно объяснить материал, направить познавательный интерес ребенка в нужное русло играет ведущую роль в образовательном процессе. Римма Михайловна этим умением обладает. С введением в систему оценивания ЕГЭ систематическая индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, особенно 9-х классов, приобрела особую значимость. Результаты итоговой аттестации выпускников Р.М. Орловой отличаются стабильностью. Она умеет подготовить к экзаменам и тех учеников, которые в изучении математики испытывают определенные затруднения.



Римма Михайловна в течение многих лет вела классное руководство. Ее выпускники тепло вспоминают школьные годы. Именно классный руководитель своим добрым, внимательным, неформальным отношением к воспитанникам заложила в них эти благодарные чувства.



Поздравляем Римму Михайловну с наступающим 8 Марта и желаем ей здоровья, успехов, всех благ!

Любовь и уважение учеников – главная награда для учителя

Эту награду Раиса Николаевна Мушлайкина, учитель физики школы № 2, заслужила всей своей педагогической деятельностью, неиссякаемой самоотдачей профессии.

Начав работать молодым специалистом в 1985 году после окончания Чувашского педагогического института, Раиса Николаевна оставалась верной и профессии, и школе до выхода на заслуженный отдых.

На её уроках существовал какой-то свой особый климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии во взаимоотношениях учителя и ученика. И каким бы ни был сложным предмет, трудности в его освоении этих взаимоотношений испортить не могли. Весь секрет заключается в умении Раисы Николаевны видеть в каждом ребенке личность. Требовательность в сочетании с уважением к ученику — важное качество для учителя.

Р.Н. Мушлайкина проводила большую работу с одарёнными детьми, ежегодно её ученики занимали призовые места на городских олимпиадах, принимали участие в республиканских олимпиадах по физике. Сама она подтверждала свой высокий профессиональный уровень, участвуя в республиканских профессиональных конкурсах, в которых неизменно выходила победителем или призером.

Профессиональный уровень педагога получил высокую оценку и уважение коллег в городе и республике. Раиса Николаевна награждена почетным званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации», почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, грамотами и благодарственными письмами администрации города. Но главное – это тот яркий след, который она оставила в умах и душах всех своих учеников.

Педагогический коллектив школы № 2.