ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Женщина – всегда загадка, а женщина в политике – тайна за семью печатями. В канун праздника весны и красоты мы чуть приоткроем

эту тайну – расскажем о прекрасных дамах из «Единой России», которые доказали право на политику с женским лицом.

Каждая из них пришла в политику по-своему, при этом каждая привносит в это «мужское дело» чисто женские чуткость, заботу и доброту, которые так необходимы нам в современном мире.

Кто они? Почему выбрали такой путь?

Стандарт Алёны Аршиновой

Депутат Госдумы Алёна Аршинова большую часть своей трудовой жизни провела в Чувашии. С ранних лет она была энергичной и целеустремлённой. Успешное окончание школы, первое (да и все последующие) высшее – с красным дипломом, успешная защита кандидатской. Успела освоить и военное дело, окончив Военную академию Генштаба Вооруженных Сил РФ, имеет звание старшего лейтенанта.



В 2012 году Алёна Аршинова стала самым юным депутатом Госдумы России, работая до избрания сопредседателем координационного совета «Молодой гвардии ЕР». Крепкая хватка и удивительная работоспособность позволяют ей добиваться принятия законов для улучшения ситуации в сфере образования и защиты прав педагогов. Алёна Игоревна руководит федеральным партийным проектом «Новая школа», который был образован на базе другого успешного её проекта «Детские сады – детям». Одновременно с депутатской работой продолжает вести преподавательскую деятельность в ведущих вузах страны.



Алёна Аршинова представляет интересы избирателей Чувашии в Госдуме и руководит Чувашским региональным отделением партии «Единая Россия». А это – каждодневная работа по решению проблем жителей республики, по привлечению федеральных средств на строительство, ремонт, оснащение детсадов, школ, больниц и многое другое.



«Наша задача – соответствовать требованиям наших избирателей», – говорит Алёна Игоревна, и эти ее слова наши коллеги в СМИ называют не иначе как «стандарт Аршиновой».

Энергия Аллы Салаевой

Заместитель председателя республиканского кабинета министров — министр образования и молодежной политики Алла Салаева — из когорты несомненных лидеров. К ее мнению всегда прислушиваются. Сильный организатор, который умеет «зажечь» и повести за собой. Приверженец дисциплины и в то же время чуткий, творческий человек, который нередко находит нестандартные и результативные решения.



Алла Салаева дважды была заместителем главы администрации Чебоксар, второй раз стала вице-премьером. На любой должности она умеет выстроить работу. На первом плане у нее всегда социальные вопросы, потому что это жизнь людей, жизнь каждой семьи в Чувашии.



Сейчас, будучи министром образования и молодежной политики, кандидат педагогических наук Алла Салаева внедряет новые методы обучения в Чувашии – когда дети начинают смотреть на мир иначе, открывать для себя много нового и интересного.

Как руководитель и человек, прошедший суровую школу жизни, она в постоянном контакте с людьми, умеет слышать людей и всегда готова прийти на помощь.

Формула жизни Елены Бадаевой

Где Бадаева – там победа. Так говорят про депутата Госсовета Чувашии Елену Бадаеву. Елена Игнатьевна родилась 9 мая 1946 года, в первую годовщину Великой Победы. Первое послевоенное поколение – удивительное! Эти люди покоряли космос и усмиряли атом, осваивали целину и открывали нефть. Елена Игнатьевна именно из этого поколения сильных людей.



Сегодня Бадаеву знают как директора одного из самых успешных предприятий Чувашии — Чебоксарского хлебозавода № 1. А когда Елена Игнатьевна только была назначена его директором, ей пришлось поднимать завод с колен. Но за плечами у Бадаевой уже был 20-летний опыт работы в цехах и этот опыт очень помог. Елена Игнатьевна наравне со всеми стояла у печи, укладывала хлеб, была и экспедитором, и грузчиком, и контролером…

В 1998-ом Елену Бадаеву избрали депутатом Госсовета Чувашии. И вот уже более двадцати лет люди подтверждают свое доверие ей на выборах. Свое желание работать депутатом Елена Игнатьевна объясняет просто – ответственность перед людьми.

«Человек приходит на землю не за богатством, не за тем, чтобы любовались им самим. Он приходит, чтобы приносить другим людям добро. Доброе имя – вот что должно оставаться после него» — такова главная формула жизни Бадаевой.

Мечта Инны Исаевой

Директор Чебоксарской гимназии № 5, депутат Госсовета республики Инна Исаева – педагог с большой буквы. Свою педагогическую карьеру она начала пионервожатой. Сегодня Инна Владиславовна руководит одним из лучших учебных заведений Чувашии. Чуткая, яркая и талантливая женщина – она давно стала другом и наставником ученикам и помощником родителям, вместе с которыми раскрывает таланты их детей. Под ее кураторством построено уже две школы, которые пользуются огромным успехом. При загруженном рабочем графике Инна Исаева находит в себе силы помогать советом и делом другим директорам школ.



Основное направление работы депутата Исаевой – социальная сфера. Как региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Инна Владиславовна участвует в мониторингах по обеспечению школьников горячим питанием, контролирует выплаты зарплат педагогам.



Требовательный директор и депутат, она раскрывается совсем иначе, когда ее спрашивают о мечте.



«Я мечтаю, чтобы мои выпускники стали творцами своей жизни. Чтобы они не боялись брать удачу в руки, – говорит Инна Владиславовна. – И еще мечтаю, чтобы рядом было больше счастливых людей – тех, кто радуется каждой минуте жизни, особенно родителей, которые радуются, глядя на успехи своих детей».

Слово Ольги Физер

Учитель английского языка из Вурнарской школы № 2 Ольга Физер в 2019 году победила в конкурсе «Учитель года Чувашии» и вышла в финал всероссийского конкурса. Необычный подход к работе, уникальные методики обучения и прекрасные стихи на английском просто покорили конкурсное жюри.

Во время конкурса у Ольги были свои секреты, как контролировать свои эмоции и оставаться сосредоточенной. По признанию победительницы, она почти ничего не смотрела и не читала в этот период. Но главное, что стимулировало ее бороться за звание «Учитель года России», — обещание, данное когда-то своему педагогу. А слово свое Ольга Физер привыкла держать, несмотря ни на что.

«Я когда-то пообещала своему педагогу стать учителем года и свое обещание выполнила, – говорит Ольга Физер. – Всегда, если есть цель и она благородная, хорошая, имеет смысл, я иду к ней до конца. Таков у меня характер…»

Принципы Татьяны Мазиковой

Такой же по-хорошему пробивной характер у профсоюзного лидера Чебоксарского электроаппаратного завода Татьяны Мазиковой. Двадцать лет проработав на другом предприятии, шесть лет назад она продолжила свой трудовой путь на ЧЭАЗ специалистом ресурсного центра. В 2018 году заводчане выбрали Татьяну председателем профкома.



Организовать праздник или соревнования, решить вопрос питания, уладить конфликт – со всем этим заводчане идут именно к ней, в профсоюз. Знают, что там помогут. Одно из первых организованных Татьяной мероприятий – фестиваль творчества работников ЧЭАЗ — выросло до городского фестиваля творчества предприятий и организаций «Чебоксары – город славы трудовой».



«Мой жизненный принцип — успеть в этой жизни как можно больше, – рассказывает Татьяна Мазикова. – Именно поэтому еще в 2005 году я вступила в партию «Единая Россия». Для меня это новые возможности, новые события, интересные люди…»

В канун праздника весны и красоты партия «Единая Россия»

поздравляет всех женщин Чувашии. Желаем, чтобы в вашей жизни

было как можно больше любви, светлых дней и счастливых событий.

Пусть вас радуют ваши дети, пусть дорогие, близкие люди всегда будут рядом.

Крепкого вам здоровья, отличного настроения, радости, цветов и улыбок!