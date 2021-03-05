Если женщина носит погоны,

То спокойней у каждого сны…

Уважайте, как букву закона,

Берегите, как символ весны!

Как это красиво – женщина в погонах! Кто-то, несомненно, скажет, что «не женское это дело — погоны на плечах носить», но с этим мы непременно поспорим.

Да, погоны обязывают к дисциплине, строгости, жесткости даже, но они ни в коем случае

не лишают их обладательниц женственности, напротив, подчеркивают грацию и красоту.

В Вооруженных силах России, пожалуй, нет ни одного рода войск, где не работали бы представительницы прекрасной половины человечества.

Сегодня, в преддверии женского праздника, рассказ об одной из них.

Знакомьтесь: Елена Рыбакова, в девичестве Иванова, уроженка Шумерли. Военнослужащая, капитан, спортсменка, мама двоих детей и просто красавица! Живет и служит в настоящее время в Хабаровском крае.



Елена — одна из тех волевых женщин, которые, если нужно, «и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут».

На сегодняшний день на её счету девять прыжков с парашютом. Один — в тандеме с инструктором с высоты 3000 м. «Страшно, наверное, прыгать?» — спросили мы. «Страшно, конечно, — отвечает Елена, — никогда не знаешь что тебя ждет. Но это того стоит — во время прыжка испытываешь непередаваемые чувства страха и восторга одновременно. Адреналин зашкаливает! Когда переступаешь за край и шагаешь в воздух, испытываешь бурный всплеск эмоций. Это так затягивает, хочется прыгать снова и снова…»



Елена всегда была такой — цельной и самодостаточной, а тренировать свой характер начала еще в школьные годы. «Моим большим увлечением в детстве был спорт, за что я безмерно благодарна учителю физкультуры школы № 2 Александру Валентиновичу Полякову», — делится она. Именно в школе Елена перепробовала практически все виды спорта: бегала, прыгала, играла в баскетбол, волейбол, даже освоила спортивную ходьбу. В 11 классе участвовала в республиканской олимпиаде по легкой атлетике и заняла 3 место. Всегда была в гуще спортивных событий, неоднократно выезжала на «Зарницу» и «Орленок», не боялась никаких трудностей.

В школьные годы, вспоминает Елена, дома она появлялась только ближе к вечеру: кроме занятий спортом, танцевала в хореографическом коллективе Дома детского творчества, активно участвовала в школьных мероприятиях — и в театральных постановках, и в концертах. Такая активность доставляла ей максимум удовольствия и, бесспорно, воспитывала в будущей военнослужащей дисциплину, собранность, волевой характер.

Тогда, в детстве, наша героиня по большому счету серьезно не задумывалась над тем, кем хочет быть. «В школьные годы, помнится, не исключала возможности стать учителем математики, — признается Елена. Думаю, у меня бы получилось — с математикой я всегда дружила, даже участвовала в школьных олимпиадах».

К слову, математика пригодилась девушке и при поступлении в военное училище, и в период учебы, да и теперь, когда она заведует хозяйством в военной части, эта точная наука — основа всего.

Когда в 11 классе пришло время определяться с будущей профессией, рассказывает Елена, к ней всё чаще стали приходить мысли о военной службе. Чувствовала девушка в себе такой потенциал. Да и родители поддержали дочь в этом желании, хотя в родне никогда не было военных (мама по профессии бухгалтер, отец трудился на заводе).



Окончательное решение созрело в одночасье: по телеканалу «Новая реальность» шла бегущая строка о том, что в Вольском высшем военном училище тыла идет набор девушек. Выпускница быстро собрала все необходимые документы и справки и поехала с мамой в Саратовскую область. Впереди её ждала новая жизнь!

Конкурс в 20 человек на место наша землячка преодолела с легкостью. Успешно сдала экзамены, прошла медкомиссию. И вот она — курсант высшего военного училища отделения менеджмента вещевого обеспечения.



Было нелегко, особенно поначалу, признается Елена, — углубленное изучение химии, казарменное положение, дисциплина, строевая подготовка… «На всю жизнь запомню полевые выходы пешим ходом по 35 км в одну сторону. Сухпаёк, ночевка в палатках, на следующий день — обратно 35 км», — делится она.



Сегодня, оглядываясь назад, Елена с благодарностью вспоминает годы учебы и говорит спасибо училищу за уроки мужества и самопреодоления.



На протяжении пяти лет учебы 30 девушек обучались среди двух с половиной тысяч курсантов-юношей. Там, в училище, Елена встретила и свою судьбу – Михаила. Поженились молодые на пятом курсе. Свадьбу сыграли в Шумерле… А по окончании училища поступили в распоряжение командующего Тихоокеанским флотом. По прибытии во Владивосток их направили в Советскую гавань. Там, в военной части, и начались будни молодой семьи…

В 2015 году родился Захар, в 2017 – дочка Лерочка. После выхода из декрета Елена служила в военной части на острове Русский, а буквально несколько дней назад семья вернулась в Советскую гавань, где Елена вступила в должность начальника вещевой службы. О подробностях своей работы по понятным причинам Елена Рыбакова рассказывать не может. Если в общих чертах – кроме непосредственных должностных обязанностей, это физическая и огневая подготовка, учения, ночные тревоги и командировки. На военной службе нет разделения по гендерному признаку и привилегий у женщин нет. Наравне с мужчинами хоть и нелегко, но все сотрудницы стараются по показателям от сильного пола не отставать и на все трудности службы жаловаться не привыкли, напротив, успешно выполняют поставленные задачи. А в платье женщина или в форме — она всегда стремится быть на высоте, хорошо выглядеть. Этого у них не отнимешь. Как говорится, красивой быть не запретишь.

Елена тесно держит связь с Шумерлей. В отпуск — только на родину. Здесь ее корни, родные люди, друзья. Елена безгранично благодарна родителям за воспитание и заботу, за важные советы. Во время учебы они всегда были на связи, поддерживали, в трудные моменты могли найти нужные слова.



Елена никогда не прерывала связь со школой. Еще когда училась в Вольске, писала в школу письма со словами благодарности. Теперь эти её послания бережно хранятся в школьном музее.



Капитан Елена Рыбакова уже четырнадцатый год носит погоны. Она безгранично гордится профессией, ни на минуту не сожалея о выбранном пути: «Уверена, что военнослужащий – самая престижная профессия. Может, это и пафосно звучит, но именно мы ответственны за безопасность Родины, родных и близких людей». И с этим трудно не согласиться.

Ольга Дмитриева.