05 Мар

В Чувашии сделали почти 600 тысяч тестов на коронавирус

Об этом сообщил на очередном совещании Оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Методом полимеразной цепной реакции на COVID-19 прошли тестирование более 490 тысяч человек; по добровольному тестированию проведено более 63 тысяч анализов на COVID-19; методом ИФА на антитела IgM и IgG на возмездной основе проведено более 130 тысяч исследований.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 11 лабораториях.

«Запланировано открытие в 1 квартале текущего года лабораторий ПЦР-диагностики на базе Городской детской больницы № 2 с плановой мощностью 200 исследований в сутки, на базе Канашского межтерриториального медицинского центра мощностью 400 исследований в сутки, на базе Новочебоксарской городской больницы», – сообщил министр здравоохранения Чувашии.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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