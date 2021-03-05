Весна пришла, а с ней автобус?

О своих проблемах с дорогами и транспортным обслуживанием жители залинейной части Шумерли говорят и пишут во все инстанции уже не первую пятилетку. В 2016 году их вроде бы услышали: заасфальтировано 600 метров улицы Радищева и обустроена разворотная площадка у здания автошколы ДОСААФ. Но, увы, этого было недостаточно для организации движения общественного транспорта.



В последние 2 года жители по ту сторону ж/д стали обращаться к властям особо активно в связи с началом строительства ограждения на железной дороге, который вообще отрежет ту часть города от «цивилизации» без какой-либо удобной для людей альтернативы. Год назад, в феврале, группа женщин вместе с депутатом городского Собрания В. Задорожным пришла на заседание межведомственной комиссии по повышению безопасности дорожного движения именно по этому поводу. Их поняли и пообещали, чтобы хоть частично решить проблему, продумать вариант введения маршрута пассажирского общественного транспорта после согласования с ОГИБДД и обустройства разворотного кармана с остановочным павильоном по улице Радищева. В конце 2020 года на заседании данной комиссии было принято положительное решение о внесении изменений по движению муниципального маршрута № 1 «п. Лесной – 50-й магазин» с заездом на улицу Радищева, получено согласование в ОГИБДД.



И вот 1 марта уже 2021 года, как сообщил редакции В. Задорожный, по улице Радищева пустили микроавтобус маршрута № 1: съезжая с паланского моста, «маршрутка» поворачивает на Радищева до магазина «Стрелец», делает разворот и берёт курс на посёлок Лесной, оттуда, как и раньше, едет обратно в город. Правда, пуск этот был пробным. Расписание движения еще не утверждено, на остановочном павильоне его не найти, есть только объявление на двери магазина. Из разговоров с местными жителями в тот день выяснилось, что кто-то ничего не знает про автобус, кто-то слышал, а некоторые даже видели. Администрация города позже уточнила, что расписание маршрута № 1 на улице Радищева появится в ближайшее время, одновременно обратившись к жителям улицы с просьбой не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как в зимний период на данной автомобильной дороге разъезжаться проблемно.



Именно вышеупомянутые обстоятельства стали основной причиной того, почему пробный пуск не перешел в постоянный. Заставленная личным транспортом разворотная площадка, дорожное полотно ненадлежащей ширины привели к тому, что пассажирский микроавтобус едва разъехался с грузовиком, рассказал редакции Анатолий Решнов – индивидуальный предприниматель, осуществляющий в Шумерле регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. Потерянные минуты здесь да еще на ремонтируемом участке паланского моста с односторонним движением вызвали у пассажиров определенное недовольство. Ломается весь график движения. «Трудности еще будут, понадобится время, чтобы наладить систему в связи с изменением в маршрут № 1, — подытожил перевозчик. – Все замечания переданы в администрацию города. В любом случае, будем решать возникающие проблемы».

Люди спрашивают

«У кого бы узнать, почему не на всех остановках города есть новое расписание движения автобусов, в частности, по ул. Колхозной?

Идешь на остановку и не знаешь, чего ждать и когда».

Редакция газеты «Вперед» узнала, что ответственным за информирование граждан о времени прибытия маршрута на ту или иную остановку является перевозчик, сообщает в ответ на этот вопрос администрация города Шумерли. Перевозчику указано на необходимость обновления расписания и размещения этой информации на всех остановочных павильонах. Перевозчик обязался провести данную работу в ближайшее время.

Наталья Владимирова.