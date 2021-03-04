04 Мар

Чувашия получит средства на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Гранты Президента, выделяемые на софинансирование оказания поддержки НКО распределены на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко.

На такую поддержку в регионах на 2021 год предусмотрено 2,9 млрд рублей.

По решению Координационного комитета Фонд президентских грантов добавит к этой сумме софинансирование в размере 1,6 млрд рублей, которое распределено между 84 субъектами Российской Федерации.

Заявка Чувашии удовлетворена в полном объёме. Республике будет выделено 10 млн рублей для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Источник: чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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