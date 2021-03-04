Олег Николаев заявил о готовности пересмотреть существующие меры поддержки АПК

Об этом Олег Николаев сообщил сегодня в ходе расширенного заседания Правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии Минсельхоза Чувашии.

«Возможности есть. Мы готовы на основе ваших предложений и инициатив пересматривать формы поддержки, перенаправлять средства республиканского бюджета и программ федеральной поддержки на направления, которые будут давать эффект как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе», — обратился Глава республики к аграриям.

Этот вопрос Олег Николаев увязал с инвестиционными паспортами муниципалитетов, над разработкой которых продолжается работа. «Важно понять, какие возможности есть, на чем может специализироваться каждый сельский район. Таким образом, можем приземлить и те проекты, которые разрабатываются, по направлениям подготовки в «Школе фермера», – обозначил Глава региона.

Ранее мы писали, что в Чувашии открылась «Школа фермера», в которой направления подготовки были выбраны с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес.

чувашинформ.рф