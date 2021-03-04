На поддержку НКО к 10 млн рублей от Фонда президентских грантов Чувашия добавит еще столько же

Об этом сообщили в Минэкономразвития Чувашии.

«В целях привлечения дополнительных средств на поддержку некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым в Фонд президентских грантов было направлено обращение на участие Чувашской Республики в отборе регионов на предоставление софинансирования реализации гражданских инициатив. Заявка нашей республики прошла в 100% объеме» — прокомментировал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Софинансирование расходов на реализацию проектов Фондом президентских грантов и Правительством Чувашской Республики будет осуществляться в соотношении 1:1. Таким образом, на поддержку проектов некоммерческих организаций в текущем году будет направлено 20 млн рублей — сообщают в Минэкономразвития Чувашии.

Следует отметить, что данная сумма будет распределяться среди некоммерческих организаций, зарегистрированных и реализующих проекты на территории региона, на конкурсной основе. В 2021 году планируется увеличить сумму гранта с 200 тысяч до 1 млн рублей.

чувашинформ.рф